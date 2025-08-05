Вязание, готовка и выращивание цветов стали модными хобби двадцатилетних

Но вернемся к рукоделию. Разнообразие занятий, которые объединяет это слово, сейчас зашкаливает. И если 10 лет назад дети и подростки были помешаны на плетении из резиночек, то сейчас список занятий куда интереснее и обширнее. Вышивание нитками, бисером или лентами, вязание, шитье, раскраски по номерам, а еще много-много способов кастомизации вещей (изменение продукта под индивидуальные предпочтения). Здесь и раскрашивать, и резать, и пришивать, и все что угодно делать можно. И кастомизируют, кстати, отнюдь не только одежду. Сейчас на просторах Интернета можно найти сотни видеороликов формата «переделываю ванную комнату», «крашу табурет», «делаю стаканы из бутылок с помощью стеклореза» или «обклеиваю лампу плиткой». Все своими руками и по доброй воле. Более того, кастомизация позволяет сделать уникальную одежду или предметы интерьера, а эксклюзивность — то, что поистине ценится в эпоху, когда большинство вещей можно за пару секунд заказать на маркетплейсах.