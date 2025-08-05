Вязание, готовка и выращивание цветов стали модными хобби двадцатилетних

Стереотипы беспощадны: если речь заходит о вязании или, например, засолке огурцов, воображение тотчас рисует милую старушку — в уютном кресле или, наоборот, на кухне… Да и при слове «рассада» мало кто представит юную леди, в три погибели согнувшуюся в теплице, чтобы высадить пару помидорных кустов. Будто бы делать что-то своими руками — это удел старшего поколения, и точка. Как оказалось, уже нет. Наоборот — пока современные пятидесятилетние клянутся, что никогда больше не будут заниматься консервацией или шить одежду, двадцатилетние активно вяжут, вышивают и сажают цветы. Обучающие видеоролики по этим тематикам на всех возможных платформах набирают тысячи и даже миллионы просмотров.
Сделай сам.
Бытует теория, что интерес к сфере «сделай сам» открылся у молодежи во время пандемии. Тогда люди вынуждены были придумывать себе занятия дома. Рукоделие в этом случае — один из самых очевидных вариантов, который к тому же принесет видимый результат в виде какой-то конкретной вещи.
Кажется, что в эпоху онлайна людям все больше хочется чего-то настоящего, что можно ощутить и потрогать. Мы привыкли, что фотографии хранятся в облаке, сообщения отправляются в мессенджерах, а еда заказывается в приложении. Вот только все это неосязаемо и неощутимо.
— Всем знакомо чувство, когда ты просидел в телефоне два-три часа и не понял, куда ушло время. Может, ты даже не самые бесполезные вещи делал. Но в любом случае твое время ушло во что-то неосязаемое, в никуда. Он этого ощущается стресс, — уверена 22-летняя Василиса.
А работа руками, напротив, возвращает людей в настоящий момент и позволяет создать что-то, что можно потрогать, понюхать, передать, ощутить, а не просто увидеть на экранчике смартфона.
— Все виртуальное временное и ненадежное. Если жить только в нем — свихнуться можно. Мне и книги нравятся печатные, даже если я их прочитала онлайн, я все равно потом куплю. Хочу, чтобы стояла на полке. Настоящая. Которую потрогать можно, — делится 24-летняя Светлана.
В Корее даже есть тренд, который назвали «очарование материального». Это своего рода возвращение из онлайн-мира в мир реальный. Например, у многих мультиков есть мерч (тематические сувениры), еда, парк развлечений и прочие детали, которые можно потрогать и прочувствовать. А компании, которые могут полностью работать на удаленке, все равно создают пространства для сотрудников, где они могут не только трудиться, но и отдыхать и общаться. Мир стремительно становится цифровым, однако потребность в чувственной коммуникации с внешней средой никуда не исчезает.
Но вернемся к рукоделию. Разнообразие занятий, которые объединяет это слово, сейчас зашкаливает. И если 10 лет назад дети и подростки были помешаны на плетении из резиночек, то сейчас список занятий куда интереснее и обширнее. Вышивание нитками, бисером или лентами, вязание, шитье, раскраски по номерам, а еще много-много способов кастомизации вещей (изменение продукта под индивидуальные предпочтения). Здесь и раскрашивать, и резать, и пришивать, и все что угодно делать можно. И кастомизируют, кстати, отнюдь не только одежду. Сейчас на просторах Интернета можно найти сотни видеороликов формата «переделываю ванную комнату», «крашу табурет», «делаю стаканы из бутылок с помощью стеклореза» или «обклеиваю лампу плиткой». Все своими руками и по доброй воле. Более того, кастомизация позволяет сделать уникальную одежду или предметы интерьера, а эксклюзивность — то, что поистине ценится в эпоху, когда большинство вещей можно за пару секунд заказать на маркетплейсах.
К слову, о вязании, сейчас появились даже так называемые «вязальные бары» — своего рода кружки, где собираются любители творить красоту с помощью крючка и ниток. Некоторые из них базируются в топовых университетах, а некоторые стоят особняком и приглашают к себе абсолютно всех желающих. И что самое интересное — все это пользуется небывалой доселе популярностью. Вполне возможно, что скоро такие «бары» будут делать акцент не только на вязании, но и на других видах рукоделия.
Да и полезных свойств у ручного труда не отнять. Психолог Лия Шагабутдинова уверена, что ручной труд творит настоящие чудеса:
— Во-первых, это сенсомоторная активность: когда мы что-то делаем руками, мозг получает ритмичную, предсказуемую стимуляцию, и это буквально снижает уровень кортизола — гормона стресса. Во-вторых, это своего рода «медитация в движении»: у вязания, лепки, шитья есть свой ритм, и он помогает замедлиться, почувствовать «здесь и сейчас», выйти из внутренней гонки и тревоги. И в-третьих, это дает чувство завершенности. В мире, где многое не зависит от тебя, приятно видеть, как из клубка получается свитер. Или как из бесформенного куска глины рождается кружка. Это простое «я начала — я закончила» дает мозгу то самое редкое ощущение: я что-то могу. Я справляюсь.
Забавно, что раньше ручной труд воспринимался как нечто архаичное. Но уже несколько лет он стал настоящей частью современной эстетики. Свитер «как у бабушки» уже не странная вещица, от которой воротят нос, а настоящий писк моды. А слепленная чашка — не просто посуда, а уникальный арт-объект, сделанный с душой.
Есть здесь и еще один нюанс. Современным двадцатилетним — уроженцам XXI века — уже не досталось школьных уроков труда, на которых все ребята в обязательном порядке учились пришивать пуговицы, ставить заплатки, а потом, в зависимости от гендерной принадлежности, готовить винегрет и шить ночную рубашку либо мастерить табуреточки и полочки. В XXI веке эти уроки «сделай сам» признали не совсем безопасными для школьников и в большинстве школ отменили. Вроде как за ненадобностью: мол, кому в 2010 (и далее до 2025-го) году может потребоваться самому шить себе кофточку или ночнушку? Потребуется — купим! Да и носки штопать не обязательно.
И вправду — не обязательно. Так и получилось, что навыки, которые несколько десятилетий назад считались обязательными и бытовыми, сейчас превратились в хобби. И даже в некоторый изыск, крафт, штучную работу: не выбрасывать джинсы, а поставить на них стильную заплатку? Да ты крута, подруга!
Готовлю, но молчу об этом.
Но пандемия привнесла в жизнь молодежи не только вязание и шитье. Многие взялись и за готовку. То самое надоевшее рутинное занятие, которое в пандемию стало настоящим развлечением. В социальных сетях в тот период стремительно набирали популярность видео с многообещающими заголовками «вам больше не придется думать, что приготовить на ужин», «удиви домашних вкусными блюдами» и «если надоело есть все — приготовь это». С тех пор подобные форматы не теряли популярность. На просторах Интернета и сейчас тысячи видео с рецептами разной сложности.
А еще в Интернете зумеров нередко кличут поколением гурманов (возможно, поэтому им так неожиданно полюбилась кулинария). Именно они ввели тренд на здоровую еду, отказ от сахара, интуитивное питание и прочие (уже кажущиеся повседневными) пищевые привычки. Готовка перестала быть способом выжить, ведь всегда можно заказать доставку, готовка приобрела статус интересного досуга и даже способа самореализации. И вот это порою сильнее всего раздражает публику постарше!
— Я люблю готовить, но предпочитаю об этом никому не говорить, — признается 25-летняя Софья. — Потому что сначала, как правило, я слышу о себе «хозяюшка», а также всякую ерунду типа «вот повезет кому-то» или «тебе срочно надо замуж». Противно: до каких пор люди будут связывать кухню и брак? А потом я слышу что-то вроде: «Это у тебя сейчас есть время на медовик из 12 коржей, а вот выйдешь замуж, возненавидишь это кухонное рабство». Спасибо. Так что не афиширую. Готовлю для себя и для мамы, мы вдвоем живем. Пробую интересные рецепты. И молчу.
В этом — главная разница между поколениями: зумеры готовят не потому что надо, а потому что хочется. Более того, у них нет дефицита товаров на прилавках, зато есть большое желание насыщать свой организм качественными продуктами. А еще лучше, если эти продукты были не просто приобретены в магазине, а выращены самостоятельно. И это, кстати, еще один современный тренд!
От маленького суккулента до рассады в теплице один шаг.
Все началось с популярного сейчас тренда на дауншифтинг. Это понятие означает стремление к природе, которое присуще молодому поколению: все хотят заземляться, жить за городом, ухаживать за цветами и за собственным огородом. Люди стремятся хотя бы на пару дней уехать из города в тихие места, где нет связи и можно не отвечать на сообщения назойливого начальника и не находиться в постоянном стрессе.
В отличие от миллениалов, которые в 20 лет мечтали вырваться в большие города и жить в небоскребах, зумеры хотят другого. Они растут на фоне усталости. И от этой бесконечной гонки им хочется только одного — заземления и спокойствия. Они не ищут успех через выгорание, они высматривают альтернативные пути. Для зумеров жизнь ближе к природе это не про «уехал в деревню, потому что не получилось», а про «я выбрал тишину и комфортный темп».
Но любовь к природе проявляется не только в желании уехать в деревню. Молодежь обожает выращивать цветы и растения. Психолог уверена, что этому есть несколько объяснений. Первое из них — желание вернуться к живому и заземлиться (причем в прямом смысле этого слова). Вторая причина — ощущение контроля и логичности происходящего. Посадил — ухаживал — собрал. Все просто. Это вам не международные отношения и не курс доллара. В выращивании растений все стабильно, просто и понятно.
— Для меня уход за цветами — это детокс. Я в это время не потребляю никакой информации. Мне нравится наблюдать за их ростом в течение времени, радоваться новым листочкам, ухаживать за ними. Цветы растут — значит, я тоже, — делится 23-летняя Ангелина.
Третья причина зумерской любви к дауншифтингу — эстетика и красота подобного стиля жизни. Зумеры и альфа (2011−2024 годы рождения) — поколения визуалов. Они ценят красивую картинку. А видеть собственноручно выращенную зелень на фоне заката, леса и уютного домика — явно приятная глазу картинка. Ну и элемент ностальгии тоже убирать нельзя. Для многих деревня и огород — память о детстве, о бабушках и дедушках, о беззаботном лете.
Выходит, зумеры возвращаются к истокам. Вот только «бабушкины» развлечения полюбились им не из нужды и необходимости, а из реального желания и стремления к подобному времяпровождению, уверена психолог Лия Шагабутдинова: «Это про желание вернуться к чему-то живому. Ощутимому. Телесному. Мы часто говорим про “заземление” как метафору — но зумеры это делают буквально. Они идут сажать салат, потому что хотят почувствовать корни. Настоящие. Не в переносном смысле».