Умер бывший футболист сборной Португалии и победитель ЛЧ Жорже Кошта

Бывший игрок сборной Португалии по футболу и победитель Лиги чемпионов сезона-2023/04 в составе «Порту» Жорже Кошта умер на 54 году жизни. Об этом 5 августа сообщила газета A Bola.
В настоящее время он занимал должность спортивного директора «Порту».
По данным издания, причиной кончины спортсмена стал сердечный приступ. Сообщается, что он давал интервью SportTV на базе португальского клуба, но после окончания беседы, около 12.30 по местному времени, почувствовал ухудшение самочувствия. Его доставили в больницу Сан-Жуан в тяжелом состоянии и поместили в отделение интенсивной терапии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Сообщается, что Кошта уже переносил сердечный приступ в 2022 году.
Напомним, в июне текущего года умер основной инвестор футбольного клуба «Висла» из польского города Краков Томас Кокосински. Он умер в ресторане, подавившись вареником.