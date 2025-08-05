Умер бывший футболист сборной Португалии и победитель ЛЧ Жорже Кошта

По данным издания, причиной кончины спортсмена стал сердечный приступ. Сообщается, что он давал интервью SportTV на базе португальского клуба, но после окончания беседы, около 12.30 по местному времени, почувствовал ухудшение самочувствия. Его доставили в больницу Сан-Жуан в тяжелом состоянии и поместили в отделение интенсивной терапии. Несмотря на усилия врачей, спасти его не удалось. Сообщается, что Кошта уже переносил сердечный приступ в 2022 году.