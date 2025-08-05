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Не более 20 км/ч, приоритет — пешеходам. В Беларуси ПДД в отношении жилых зон распространили и на территории дач

Лукашенко внес изменения в ПДД, касающееся движения автомобилей на дачах.

Источник: Комсомольская правда

Территории садоводческих товариществ теперь отнесены к жилой зоне. Это нововведение одно из изменений в Правилах дорожного движения, которые 5 августа подписал президент Беларуси Александр Лукашенко, сообщает телеграм-канал «Пул Первого», близкий к пресс-службе белорусского лидера.

По ПДД в Беларуси скорость движения автотранспорта в жилой зоне — не более 20 километров в час с учетом мер безопасности для пешеходов, велосипедистов. Пешеходы, велосипедисты имеют преимущество перед автомобилями, но не должны необоснованно препятствовать их движению.

Основные нормы указана вступают в силу с 1 сентября.

Кстати, ездить на электросамокатах по тротуару можно будет со скоростью до 10 км/ч, перед пешеходными переходами обязательно спешиваться. Александр Лукашенко внес изменения в ПДД, касающиеся электросамокатов.

Мы писали, что Мингорисполком заявил о блокировке 300 пользователей самокатов из-за езды вдвоем.

Кроме того, власти сказали, почему не будут сносить дома на улице Богдановича в Минске.

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