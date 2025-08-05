Не более 20 км/ч, приоритет — пешеходам. В Беларуси ПДД в отношении жилых зон распространили и на территории дач

По ПДД в Беларуси скорость движения автотранспорта в жилой зоне — не более 20 километров в час с учетом мер безопасности для пешеходов, велосипедистов. Пешеходы, велосипедисты имеют преимущество перед автомобилями, но не должны необоснованно препятствовать их движению.