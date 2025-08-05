Сады и миры Бориса Юхананова: умер худрук «Электротеатра Станиславский»

Но не та классическая «Синяя птица» Метерлинка, которой Юхананов вознамерился бы бороться с мхатовской «Синей птицей», нет. То была тотальная фантазия, в которой нашлось место и реальности — советской, самого Театра Станиславского и, главное, надежде на то, что теперь этот театральный корабль уверенно поплывет. Его «Синяя птица» звучала как хороший слаженный оркестр, где играли практически все, а первой скрипкой был легендарный Алексей Коренев с супругой, их история любви и… весь мир. С этого началась новая жизнь театрального места на Тверской, рядом с бывшим Английским клубом. Места с репутацией экспериментальной, вдумчивой, интересной в своих поисках и своих заблуждениях площадки, где все нестандартно мыслящие могли найти себе применение. На Большой ли сцене, на Малой ли, отданной дебютантам, или во дворике, разделяющем обе сцены.