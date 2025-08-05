Специалист раскрыла секрет, как развить самоконтроль у детей

Многие родители сталкиваются с тем, что их дети испытывают трудности в управлении эмоциями. Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наиля Карнозова рассказала, как простые игры могут помочь ребенку развить важные навыки самоконтроля. Об этом пишет РИАМО.