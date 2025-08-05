Специалист раскрыла секрет, как развить самоконтроль у детей

Многие родители сталкиваются с тем, что их дети испытывают трудности в управлении эмоциями. Психолог Городского психолого-педагогического центра департамента образования и науки Москвы Наиля Карнозова рассказала, как простые игры могут помочь ребенку развить важные навыки самоконтроля. Об этом пишет РИАМО.
— Для развития внимания и двигательной активности сыграйте в игру «Запрещенное движение». Правила таковы: взрослый показывает ребенку действие, которое делать нельзя. Выполняя разные движения, ведущий неожиданно показывает запрещенный жест. Тот из детей, кто повторил его, становится новым ведущим и придумывает свое запрещенное движение, — объяснила Карнозова.
Психолог подчеркнула, что семья важна для развития ответственности у ребенка, а совместные дела помогают учиться планировать. Например, уборка или подготовка к праздникам, помогают детям организовывать свое время.
Навыки самоконтроля помогают детям организовывать дела, ставить цели и находить пути их достижения. Они также улучшают социальное развитие — дети лучше управляют эмоциями, соблюдают правила и легче общаются с другими.