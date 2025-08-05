В Неклиновском районе произошло смертельное ДТП

Вечером во вторник, пятого августа, в Неклиновском районе Ростовской области произошло трагическое дорожно-транспортное происшествие. Об этом сообщили в донской Госавтоинспекции.
По предварительным данным, 40-летний водитель автомобиля «ВАЗ-21124» не справился с управлением, не выбрав безопасную скорость движения. В результате транспортное средство совершило наезд на водоналивной бак, после чего опрокинулось в придорожный кювет.
К сожалению, водитель «ВАЗа» скончался на месте происшествия до прибытия медиков.
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