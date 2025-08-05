Раскрыта причина, по которой батискаф «Титан» с миллиардерами на борту, внезапно ушел на дно

В пресс-релизе уточняется, что расследование длилось более года и его итоговый объем превысил 300 страниц. Специалисты MBI выработали 17 рекомендаций для повышения безопасности глубинных экспедиций. Среди них — ужесточение государственного контроля за деятельностью компаний, эксплуатирующих глубоководные аппараты, а также совершенствование международных правил и усиление взаимодействия между федеральными агентствами США.