Скульптуру «Большая глина № 4» демонтировали в центре Москвы

Скульптуру «Большая глина № 4» за авторством артиста Урса Фишера, расположенную на Болотной набережной, во вторник, 5 августа, полностью демонтировали и вывезли из центра Москвы.
Объект представляет собой отлитую из алюминия 12-метровую копию комка глины, который Фишер разминал в руках. Ее установили у Дома культуры «ГЭС-2» в 2021 году. Специалистам потребовалось пять дней, чтобы разобрать ее и демонтировать основание.
Все элементы скульптуры бережно упаковали и вывезли с места ее прежнего нахождения, передает РИА Новости.
«Большую глину № 4» начали разбирать 28 июля. Форма скульптуры стала метафорой стремления человека к творчеству в то же время и выражением одной из задач Дома культуры — дать всем возможность для самовыражения. В пресс-службе «ГЭС-2» демонтаж объекта назвали частью запланированной ротации произведений искусства в Москве и развития территории вблизи Дома культуры.
7 марта министр культуры России Ольга Любимова заявила, что «Большая глина № 4» была временной конструкцией, которую установили в честь открытия «ГЭС-2».