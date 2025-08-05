Грудное молоко — всему голова

— После того как станут известны все дефициты, которые есть у кормящей мамы, ей можно подобрать индивидуальную диету, которая восполнит недостаток веществ, необходимых для здоровья и развития ребенка. При необходимости врач сможет рассчитывать дозы необходимых добавок для мамы. Ей могут назначить витамин D, Омега-3, йод, В и другие микроэлементы. Важно, чтобы они хорошо усваивались, а для этого надо сочетать их с определенной диетой, учитывать совместимость с другими веществами, а также состояние пищеварительной системы.