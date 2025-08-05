Грудное молоко — всему голова

Известно, что грудное молоко — идеальная пища для младенца. Но можно ли проконтролировать содержание полезных элементов в материнском молоке? И как грудное вскармливание влияет на здоровье ребенка и мамы? Об этом, и не только, в преддверии Всемирной недели грудного вскармливания рассказала врач, акушер-гинеколог, заместитель главного врача по науке и инновационному развитию Сеченовского центра материнства и детства, профессор Наталья Трифонова.
— Наталья Сяитовна, есть множество исследований, которые доказывают благотворное влияние материнского молока на здоровье ребенка. А связано ли это с тем, как долго мама кормит малыша?
— Такая связь есть. Грудное вскармливание значительно влияет на физическое и психическое здоровье детей на разных этапах их развития. Современные исследования подтверждают, что чем дольше продолжается естественное вскармливание, тем больше пользы оно приносит как ребенку, так и матери.
Например, грудное вскармливание играет важную роль в профилактике аллергических заболеваний. Доказано, что риски аллергии снижает грудное вскармливание именно в первые четыре месяца жизни ребенка.
В первые три месяца жизни у ребенка не вырабатываются защитные антитела, и грудное молоко играет ключевую роль в формировании иммунитета ребенка.
Если говорить об отдаленных результатах, то грудное вскармливание — это профилактика ожирения, онкологических заболеваний, снижение риска сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета. Поэтому Всемирная организация здравоохранения рекомендует кормить малыша материнским молоком как минимум первые шесть месяцев, а лучше до двух лет и дальше.
Грудное молоко помогает сформироваться здоровой микробиоте кишечника. От матери к ребенку передается множество штаммов полезных бактерий: Lactobacillus, Staphylococcus, Enterococcus и Bifidobacterium. Эти микроорганизмы формируют здоровую микробиоту, которая усиливает кишечный барьер, не позволяющий попадать вредным веществам в кровоток, снижает частоту инфекционных заболеваний.
Кроме того, материнское молоко содержит уникальные компоненты, критически важные для развития нервной системы. Особую роль играют полиненасыщенные жирные кислоты — докозагексаеновая (Омега-3) и арахидоновая (Омега-6) кислоты. Они оказывают огромное влияние на развитие головного мозга и глаз ребенка. По сути, это «кирпичики» для развития головного мозга.
— Как понять, достаточно ли малыш получает тех или иных элементов?
— Большинство нутриентов в молоке остаются стабильными благодаря заложенным мудрой природой механизмам лактации. Но все-таки могут возникнуть дефициты. Содержание определенных витаминов и минералов в грудном молоке напрямую зависит от питания кормящей женщины, от содержания в ее организме витаминов. Но если сделать анализы крови у мамы, мы не получим полную картину — нужно исследовать именно молоко.
Ученые Сеченовского центра материнства и детства совместно с Институтом молекулярной тераностики разработали методику, позволяющую точно определить содержание витамина D и индивидуальный состав насыщенных и ненасыщенных жирных кислот, включая Омега-3, Омега-6 и Омега-9 в грудном молоке. Это жидкостная хроматография с тандемной масс-спектрометрией. Именно эти вещества влияют на формирование иммунитета ребенка, укрепляют его организм и служат «кирпичиками» для развития головного мозга. Сначала с помощью специального прибора — хроматографа — молоко разделяется на различные составляющие. А после их свойства изучаются с помощью масс-спектрометра — он обнаруживает те или иные молекулы, измеряя их вес.
— Как скорректировать нехватку?
— После того как станут известны все дефициты, которые есть у кормящей мамы, ей можно подобрать индивидуальную диету, которая восполнит недостаток веществ, необходимых для здоровья и развития ребенка. При необходимости врач сможет рассчитывать дозы необходимых добавок для мамы. Ей могут назначить витамин D, Омега-3, йод, В и другие микроэлементы. Важно, чтобы они хорошо усваивались, а для этого надо сочетать их с определенной диетой, учитывать совместимость с другими веществами, а также состояние пищеварительной системы.
— А как грудное вскармливание влияет на здоровье мамы?
— Оно снижает риск рака молочной железы, яичников и эндометрия, сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и, что важно, послеродовой депрессии. Грудное вскармливание — это продукт миллионов лет эволюции, который приносит огромную пользу как ребенку, так и маме.