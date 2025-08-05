Гонщик Крис Рашке разбился на скорости более 450 километров в час

Американский гонщик Крис Рашке погиб в результате аварии на скорости 457 километров в час. Об этом во вторник, 5 августа, сообщила пресс-служба Ассоциации хронометража Южной Калифорнии.
60-летний гонщик предпринял попытку установить рекорд скорости на машине Speed Demon. Заезд проходил на солончаках Бонневиль в штате Юта. Проехав около трех километров и разогнавшись до 450 километров в час, Рашке потерял управление. Speed Demon взлетел и разбился.
Врачи пытались спасти спортсмена, но он скончался от полученных травм, передает Associated Press.
В начале июля произошла авария, в которой погиб известный футболист клуба «Ливерпуль» Диогу Жота. Вместе со спортсменом погиб его младший брат — 26-летний Андре Силва, который выступал за португальский клуб «Пенафиел». Позднее в Сети появились кадры с места аварии: на видеозаписи спорткар лежит на обочине дороги в почти полностью сгоревшем состоянии. В связи с произошедшим ведущие футбольные клубы выразили соболезнования близким спортсмена.