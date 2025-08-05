6 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

6 августа объединяет в себе воинскую славу, память о трагических событиях истории и духовные традиции. Этот день напоминает нам о важности мирного труда, ценности человеческой жизни и христианских идеалах. Каждый из отмечаемых праздников учит нас чтить прошлое, ценить настоящее и заботиться о будущем.