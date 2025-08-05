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6 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

Узнайте, какие праздники отмечают 6 августа: День Железнодорожных войск РФ, Международный день «Врачи мира за мир», церковные даты и народные традиции.

6 августа в России отмечают День Железнодорожных войск, мир вспоминает трагедию Хиросимы, а православные верующие чтут память святых Бориса и Глеба. Узнайте о традициях и истории этих дат.

День Железнодорожных войск России.

6 августа — профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и гражданских служащих Железнодорожных войск РФ.

История праздника.

Учрежден Указом Президента РФ в 1996 году;Приурочен к созданию первых военно-железнодорожных подразделений в 1851 году;В 2006 году получил статус памятного дня.

Роль Железнодорожных войск.

Строительство и восстановление железных дорог;Обеспечение безопасности железнодорожных магистралей;Участие в ликвидации последствий ЧС.

Интересный факт: За годы Великой Отечественной войны железнодорожники восстановили более 120 тыс. км путей.

Международный день «Врачи мира за мир».

Эта памятная дата установлена в честь трагедии Хиросимы 6 августа 1945 года.

Традиции дня.

Минута молчания в 8:15 (время бомбардировки);Мемориальные мероприятия в Парке Мира;Акции за предотвращение ядерной войны.

Значение: День напоминает о важности мирного сосуществования и гуманитарной миссии врачей.

Церковные праздники 6 августа.

День памяти святых Бориса и Глеба.

Первые русские святые, канонизированные в XI веке;Приняли мученическую смерть, отказавшись от междоусобной войны;Почитаются как образцы христианского смирения.

Традиции:

В храмах проходят богослужения, верующие молятся о мире в семье и избавлении от обид.

Народные приметы и традиции.

Что можно делать 6 августа.

Собирать ягоды и грибы;Готовить запасы на зиму;Пересчитывать деньги до восхода солнца (к финансовому благополучию).

Что нельзя делать.

Начинать уборку зерновых («На Глеба и Бориса за хлеб не берися»);Брать в долг;Ссориться и повышать голос.

Погодные приметы.

Чайки садятся на воду — к дождю;Полнолуние — погода сохранится до конца лета;Холодный день — к ранней осени.

Известные люди, родившиеся 6 августа.

Вера Фармига (1973) — американская актриса;Мишель Йео (1962) — обладательница «Оскара»;Энди Уорхол (1928) — культовый художник;Александр Флеминг (1881) — открывший пенициллин.

Заключение.

6 августа объединяет в себе воинскую славу, память о трагических событиях истории и духовные традиции. Этот день напоминает нам о важности мирного труда, ценности человеческой жизни и христианских идеалах. Каждый из отмечаемых праздников учит нас чтить прошлое, ценить настоящее и заботиться о будущем.