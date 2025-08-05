6 августа 2025 года: какой сегодня праздник в России и мире

6 августа в России отмечают День Железнодорожных войск, мир вспоминает трагедию Хиросимы, а православные верующие чтут память святых Бориса и Глеба. Узнайте о традициях и истории этих дат.
День Железнодорожных войск России.
6 августа — профессиональный праздник военнослужащих, рабочих и гражданских служащих Железнодорожных войск РФ.
История праздника.
Учрежден Указом Президента РФ в 1996 году;Приурочен к созданию первых военно-железнодорожных подразделений в 1851 году;В 2006 году получил статус памятного дня.
Роль Железнодорожных войск.
Строительство и восстановление железных дорог;Обеспечение безопасности железнодорожных магистралей;Участие в ликвидации последствий ЧС.
Интересный факт: За годы Великой Отечественной войны железнодорожники восстановили более 120 тыс. км путей.
Международный день «Врачи мира за мир».
Эта памятная дата установлена в честь трагедии Хиросимы 6 августа 1945 года.
Традиции дня.
Минута молчания в 8:15 (время бомбардировки);Мемориальные мероприятия в Парке Мира;Акции за предотвращение ядерной войны.
Значение: День напоминает о важности мирного сосуществования и гуманитарной миссии врачей.
Церковные праздники 6 августа.
День памяти святых Бориса и Глеба.
Первые русские святые, канонизированные в XI веке;Приняли мученическую смерть, отказавшись от междоусобной войны;Почитаются как образцы христианского смирения.
Традиции:
В храмах проходят богослужения, верующие молятся о мире в семье и избавлении от обид.
Народные приметы и традиции.
Что можно делать 6 августа.
Собирать ягоды и грибы;Готовить запасы на зиму;Пересчитывать деньги до восхода солнца (к финансовому благополучию).
Что нельзя делать.
Начинать уборку зерновых («На Глеба и Бориса за хлеб не берися»);Брать в долг;Ссориться и повышать голос.
Погодные приметы.
Чайки садятся на воду — к дождю;Полнолуние — погода сохранится до конца лета;Холодный день — к ранней осени.
Известные люди, родившиеся 6 августа.
Вера Фармига (1973) — американская актриса;Мишель Йео (1962) — обладательница «Оскара»;Энди Уорхол (1928) — культовый художник;Александр Флеминг (1881) — открывший пенициллин.
Заключение.
6 августа объединяет в себе воинскую славу, память о трагических событиях истории и духовные традиции. Этот день напоминает нам о важности мирного труда, ценности человеческой жизни и христианских идеалах. Каждый из отмечаемых праздников учит нас чтить прошлое, ценить настоящее и заботиться о будущем.