В российском детском лагере досрочно закрыли смену по одной причине

Дети пожаловались на плохое самочувствие в оздоровительном лагере на озере Сугояк в Челябинской области. Смена закончилась досрочно, ребят отправили по домам. Об этом пишет 74.RU со ссылкой на родителей отдыхающих.
Информацию частично подтвердили в Минобрнауки региона.
Мама троих детей-спортсменов, которые отдыхали в лагере с 1 августа, заявила, что уже 3 числа тренер сообщил ей и другим родителям о досрочном закрытии заезда.
По словам женщины, дети жаловались на какой-то вирус, всех поваров отстранили от работы.
Официально руководство лагеря сообщило родителям только о том, что работу остановили по требованию Роспотребнадзора.
Представители курирующего летнюю оздоровительную кампанию в регионе южноуральского Минобра подтвердили досрочное закрытие смены, заявив, что решение было принято для сохранения здоровья и из соображений безопасности.
Ранее сообщалось, что в Саратовской области наказали виновных за нарушения в детском лагере.
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