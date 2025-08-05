В Самаре представили доработанные проекты парков, победивших в голосовании ФКГС

5 августа мэр Иван Носков сообщил, что проектировщики доработали и представили обновленные концепции благоустройства, победивших в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Еще 12 июня победителями стали дизайн-проекты парков «Воронежские озера» и им. Щорса, а также сквера у ДК «Искра».
По словам главы Самары, в процессе работы дизайнеры учли пожелания горожан, поступившие в ходе общественных обсуждений. Но специалистам еще есть, над чем работать, отметил мэр.
В качестве примера Иван Носков привел несколько моментов:
1. При подготовке проекта сквера у ДК «Искра» не учли подпорную стенку — ее состояние проверят с помощью экспертизы. Также предусмотрят парковку, подходы к ж/д станции и, возможно, автобусную остановку.
2. Памп-трек в парке «Воронежские озера», который попросили горожане, сделают универсальным, чтобы было удобно как профессионалам, так и новичкам.
3. В парке им. Щорса планируют восстановить детскую железную дорогу.
«Поручил доработать все проекты, обсудить их еще раз с инициативными группами жителей», — подчеркнул мэр Самары.
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