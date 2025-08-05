В Самаре представили доработанные проекты парков, победивших в голосовании ФКГС

5 августа мэр Иван Носков сообщил, что проектировщики доработали и представили обновленные концепции благоустройства, победивших в рейтинговом голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». Еще 12 июня победителями стали дизайн-проекты парков «Воронежские озера» и им. Щорса, а также сквера у ДК «Искра».