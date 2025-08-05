В Сети появились кадры побега украинских мужчин в Белоруссию

В интернете появилось видео, на котором предположительно запечатлен момент незаконного пересечения границы между Украиной и Белоруссией группой мужчин. Кадры опубликовал Telegram-канал Military Theme Z.
«Украинцы бегут от мобилизации и в Белоруссию. Мониторим укр TikTok», — написал автор канала.
На записи видно, как несколько мужчин в камуфляже с рюкзаками пересекают участок с болотистым рельефом. Один из них спотыкается и падает.
Все участники несут на спинах большие рюкзаки. Видео длится девять секунд, при этом ни один из присутствующих не произносит ни слова.
Ранее пользователи сети также опубликовали видео, снятое на приграничной территории Украины. Автор ролика показал участок дороги, огражденный несколькими рядами колючей проволоки.