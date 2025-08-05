Лудомания — болезнь, а не слабость характера

Лудомания (склонность к азартным играм) — сложное психическое расстройство. И хотя с тех пор, как с наших улиц исчезли «однорукие бандиты», игроманов стало несколько меньше, полностью проблема не решена — многие лудоманы переместились в Интернет. По данным Минфина, около 15 миллионов россиян зарегистрированы на онлайн-платформах букмекеров, и почти половина из них регулярно проигрывает деньги на ставках.
О том, что такое лудомания, как ее выявить и как лечить, рассказывает доцент, заведующий кафедрой психиатрии и медицинской психологии Института нейронаук и нейротехнологий Пироговского университета Андрей Аркадьевич Шмилович.
— Лудомания представляет собой серьезное психическое расстройство, которое качественно отличается от обычных человеческих увлечений, — говорит эксперт. — В отличие от здоровых форм азарта (будь то увлечение работой, хобби или даже страстные философские дискуссии), патологическая склонность к азартным играм характеризуется полным вытеснением всех других значимых жизненных сфер. Это состояние требует профессионального психиатрического вмешательства, так как самостоятельно преодолеть его практически невозможно.
Как рассказывает Андрей Аркадьевич, в клинической практике лудомания редко встречается как изолированное расстройство. В большинстве случаев она проявляется в структуре других психических заболеваний. Чаще всего сопутствующими состояниями выступают расстройства личности (особенно пограничного типа): аффективные расстройства (включая биполярное расстройство и депрессивные эпизоды); шизотипическое расстройство; эпилепсия (как проявление специфических изменений личности или состояний нарушенного сознания); тревожные расстройства (где игровая активность становится формой избегания).
— Особого внимания заслуживает связь между аффективным расстройством и усилением игровой активности, — продолжает Андрей Шмилович. — Как показывает клинический опыт, многие пациенты используют игру как способ «искупления» депрессивных переживаний вины. А в маниакальных состояниях азартная игра становится результатом беспечного и некритичного представления о своей «особой» удачливости.
— Каковы диагностические критерии и методы обследования пациентов?
— Диагностика лудомании требует комплексного подхода, — считает психиатр. — Прежде всего проводится тщательный сбор анамнеза (включая опрос родственников). Кроме того, специалист должен выполнить оценку психического статуса. Из инструментальных методов исследований чаще всего назначаются электроэнцефалография (ЭЭГ) головного мозга, а также МРТ. Также проводится ряд лабораторных исследований. Ну и для постановки диагноза важно вести наблюдение за поведенческими паттернами пациента. Ключевым диагностическим критерием является переход от компульсивного (навязчивого) влечения к импульсивному, когда пациент полностью теряет контроль над своими действиями.
Насколько излечима лудомания? Эксперт признает, что сегодня лечение этого расстройства требует многокомпонентного подхода: «В терапии используются различные фармакологические средства: нейролептики, нормотимики, антидепрессанты, противотревожные препараты. Кроме того, в схеме лечения применяются разные психотерапевтические методики: когнитивно-поведенческая терапия, метод десенсибилизации, семейная психотерапия. Очень важны для пациента реабилитационные мероприятия. В частности, его нужно временно изолировать от триггеров, которые вызывают в нем желание играть, контролировать его доступ к финансам. Таким людям также необходимо проводить социальную реадаптацию».
Особую сложность, по словам Андрея Шмиловича, представляет так называемый феномен навязчивой идеи отыгрыша, который сохраняется даже у тех пациентов, которые избавились от компульсивной тяги к игре. Как показывает практика, для достижения устойчивой ремиссии часто требуются годы работы с неизбежными срывами.
Доктор приводит в пример клинические случаи сложных пациентов. Например, молодой человек в возрасте чуть за 20 имел многолетнюю историю зависимости. «Несмотря на очевидные интеллектуальные способности, он не мог удержаться на работе, постоянно проигрывал все доходы. После двух лет безуспешного амбулаторного лечения потребовалась госпитализация в реабилитационный центр».
Иногда лудомания доводит людей до серьезных проблем со здоровьем. Например, Андрей Шмилович рассказывает историю женщины средних лет с сохранным социальным статусом (бухгалтер, замужем, двое детей), которая в зимнюю ночь сбежала из дома в тапочках и домашней одежде, чтобы посетить казино. После проигрыша всех денег была найдена в полубессознательном состоянии.
«Лудомания — это тяжелое психическое расстройство, требующее профессионального вмешательства, — подчеркивает психиатр. — Как показывает клинический опыт, попытки родственников решить проблему самостоятельно (через уговоры, угрозы или финансовые ограничения) редко приводят к успеху. Современная психиатрия располагает арсеналом средств для помощи таким пациентам, но ключевым фактором остается своевременное обращение к специалистам. Важно понимать, что лудомания не слабость характера, а настоящее заболевание, изменяющее мышление и поведение человека. Как и в случае с другими зависимостями, путь к выздоровлению требует комплексного подхода и профессионального сопровождения».
СПРАВКА «МК».
С 2022 года ведется учет числа обращений граждан по поводу склонности к азартным играм и пари: в 2022-м зарегистрировано более 14 тыс. обращений, из них 126 обратившихся — дети до 14 лет, 6,1 тыс. — подростки 15−17 лет, 7,7 тыс. — взрослые.