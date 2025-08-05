Лудомания — болезнь, а не слабость характера

Лудомания (склонность к азартным играм) — сложное психическое расстройство. И хотя с тех пор, как с наших улиц исчезли «однорукие бандиты», игроманов стало несколько меньше, полностью проблема не решена — многие лудоманы переместились в Интернет. По данным Минфина, около 15 миллионов россиян зарегистрированы на онлайн-платформах букмекеров, и почти половина из них регулярно проигрывает деньги на ставках.