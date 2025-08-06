Москвичам рекомендовали пользоваться общественным транспортом 6 августа

Это связано с локальными ограничениями движения в городе. На дорожное движение также могут повлиять мелкие ДТП и ремонтные работы, отметили в ведомстве.
В то же время водителей призвали быть внимательными за рулем, соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон. Маршрут необходимо планировать заранее.
За ситуацией на дороге круглосуточно следит Ситуационный центр и экипажи Дорожного патруля ЦОДД.
Ранее стало известно, что боковой проезд Садового кольца рядом с домом № 1 у Кудринской площади будет закрыт для движения автомобилей в связи с празднованием Дня физкультурника. Ограничения будут действовать с 22:00 7 августа до 10:00 11 августа.