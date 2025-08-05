Microsoft в честь 50-летия собирается выпустить кроксы в стиле Windows XP

Главной особенностью дизайна станут знаменитые обои «Безмятежность» (Bliss) — изображение зелёных холмов Калифорнии под ясным небом, которое по умолчанию открывалось на миллионах компьютеров по всему миру. Microsoft выкупила права на эту стоковую фотографию, и благодаря массовому распространению ОС она стала одной из самых узнаваемых и часто просматриваемых фотографий в истории.