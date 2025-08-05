Microsoft в честь 50-летия собирается выпустить кроксы в стиле Windows XP

Корпорация Microsoft готовится отметить своё 50-летие необычной коллаборацией. Как сообщает The Verge, в честь юбилея компания разрабатывает лимитированную коллекцию сабо Crocs, вдохновлённую популярной операционной системой Windows XP.
Главной особенностью дизайна станут знаменитые обои «Безмятежность» (Bliss) — изображение зелёных холмов Калифорнии под ясным небом, которое по умолчанию открывалось на миллионах компьютеров по всему миру. Microsoft выкупила права на эту стоковую фотографию, и благодаря массовому распространению ОС она стала одной из самых узнаваемых и часто просматриваемых фотографий в истории.
В комплект войдёт не только пара сабо, но и тематические аксессуары: 6 джиббитцев с ностальгическими символами — логотипом MSN, иконкой Internet Explorer, курсором мыши и другими элементами эстетики 2000-х, а также брелок с легендарным помощником Скрепышем и специальный мешок для хранения. Примерная стоимость пары оценивается в $80.
Пока предзаказ доступен только для сотрудников Microsoft, но ожидается, что в ближайшее время обувь поступит в открытую продажу. Официальных комментариев от корпорации пока не поступало, однако анонс коллаборации, по прогнозам, состоится в ближайшие дни.
Ранее сообщалось, что компания Microsoft выпустила обновление для ОС Windows 11, которое включает в себя новые инструменты, основанные на искусственном интеллекте.