В Молдове стабильна только погода: Жара до + 35, солнце и без осадков

Завтра, 6 августа, в Молдове ожидается переменная облачность. Температурный максимум составит 35 .
На север Молдовы — днём температура поднимется до 27 , ночью около +20°C. Возможны кратковременные грозы.
В центре страны днём до 35 , ночью около 20 .
На юге днём температура достигнет 35 , ночью около 22 .
Кишинёв: днём столбики термометров покажут +32°C, ночью около +20°C.
Метеорологи продлили действие «жёлтого» кода в связи с сильной жарой.
Гражданам настоятельно рекомендуется избегать прямого воздействия солнца, стараться не выходить на улицу с 11:00 до 18:00, употреблять больше жидкости и ограничить физические нагрузки.
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