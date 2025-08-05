Куда сходить в Москве в августе: подборка интересных и ярких мероприятий

Если вы уже начали жалеть об упущенном лете — еще есть шанс изменить ситуацию. В августе в Москве пройдет множество интересных мероприятий, посещение которых подарит яркие впечатления и оставит приятные воспоминания. «Вечерняя Москва» составила подборку лучших событий этого месяца: от волшебных концертов и театральных постановок до балета и кинопремьер.
Концерт «Лето. Любовь. Lumisfera» — романтика в свете 8000 свечей (6+).
Когда: 2,9,16 августа в 21:00Где: пр. Мира, 119, стр. 545 (Зеленый театр ВДНХ).
Самая ожидаемая музыкальная премьера лета — концерт «Лето. Любовь. Lumisfera». Концерт пройдет в Зеленом театре ВДНХ под открытым звездным небом.
Этот вечер — настоящее волшебство: среди разлитого в воздухе летнего тепла и мерцающих свечей, а их целых 8000, звучит музыка, проникающая прямо в сердце. На сцене выступят известные артисты музыкального театра, лауреаты многих театральных премий Иван Ожогин и Юлия Ива, создавая неповторимую атмосферу сказки и любви.
Аудиоспектакль-променад «Театр, который люблю» — путешествие во времени по Москве (12+).
Когда: до 31 августаГде: Патриаршие пруды, Тверской б-р.
Особое место среди культурных мероприятий занимает аудиоспектакль-променад «Театр, который люблю» от Московского театра Пушкина. Этот уникальный проект позволяет повернуть время вспять и взглянуть на Москву такой, какой она была сто лет назад.
Вооружившись телефоном и наушниками, вы отправитесь на неспешную прогулку по знаменитым местам столицы: у Патриарших прудов вы услышите голоса Александра Таирова и Алисы Коонен; по Тверскому бульвару мимо вас пронесется Сергей Есенин; а у московского «тучереза» Михаил Булгаков встретит свою будущую жену. Голоса артистов Театра Пушкина расскажут историю Камерного театра, создавая атмосферу ушедшей эпохи Москвы.
Психологический триллер «Выход 8»: самый захватывающий фильм месяца (16+).
Когда: с 28 августаГде: во всех кинотеатрах страны.
Для любителей кино в августе выходит психологический триллер «Выход 8», который уже получил восторженные отзывы на Каннском кинофестивале. Фильм снят в формате завораживающего квеста по мотивам одноименной культовой игры и обещает стать одним из самых аномальных триллеров года.
Это визуально завораживающий блокбастер с гипнотическим эффектом, который стоит посмотреть хотя бы ради уникальной атмосферы и неожиданных сюжетных поворотов.
Премьера спектакля «Комедия о смысле жизни. Новая редакция» (12+).
Когда: 17 августа в 19:00Где: Москва, Цветной б-р, 11с2 (Театр на Цветном).
Если вы любите юмор с философским уклоном, не пропустите премьеру обновленной версии спектакля «Комедия о смысле жизни» от квартета «Заячий стон», которая состоится 17 августа на сцене Театра на Цветном.
Это музыкально-комедийное путешествие, где актеры с честной самоиронией ищут ответ на главный вопрос — как научиться любить жизнь по-настоящему. Многослойная форма постановки сочетает stand-up, музыкальный театр и интеллектуальную комедию, а живой юмор и музыка создают атмосферу легкости и размышлений.
Летние балетные сезоны в РАМТ: классика под звуки живого оркестра (6+).
Когда: до 28 августа Где: Театральная пл., 2 (РАМТ).
Август — время балетных шедевров! В рамках XXIV Летних Балетных Сезонов на сцене Российского академического Молодежного театра (РАМТ) продолжаются показы классических балетов: «Лебединое озеро», «Спящая красавица», «Щелкунчик», а также новые названия в репертуаре XXIV сезонов — «Эсмеральда» Цезаря Пуни и «Баядерка» Людвига Минкуса.
Каждый вечер до 28 августа зрители могут насладиться великолепием мировой хореографии под живое сопровождение оркестра. Это отличная возможность погрузиться в атмосферу классического балета и насладиться искусством танца.
А для тех, кому хочется уединения, «Вечерняя Москва» подготовила подборку из восьми книг, которые стоит почитать в августе.