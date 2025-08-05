Куда сходить в Москве в августе: подборка интересных и ярких мероприятий

Если вы уже начали жалеть об упущенном лете — еще есть шанс изменить ситуацию. В августе в Москве пройдет множество интересных мероприятий, посещение которых подарит яркие впечатления и оставит приятные воспоминания. «Вечерняя Москва» составила подборку лучших событий этого месяца: от волшебных концертов и театральных постановок до балета и кинопремьер.