Случайно стала актрисой, тайно родила в 41 и осталась одна: Марине Могилевской — 55

Марина Могилевская отмечает день рождения 6 августа.
Марина Могилевская — популярная российская актриса. Широкую известность она получила после съемок в таких сериалах, как «Марш Турецкого», «Склифосовский», «Кухня». 6 августа актрисе исполняется 55 лет. О ее личной жизни и карьере — в материале URA.RU.
Детство и юность Марины Могилевской.
Марина Могилевская родилась 6 августа 1970 года в городе Заводоуковске Тюменской области в семье физика-ядерщика и учительницы. Родители рано развелись, отец уехал в Киев и дочь видел не часто. После школы она хотела поступала в МГИМО, но не прошла по конкурсу.
«Окончив школу, я совершенно не понимала, в каком направлении мне двигаться, что мне интересно. И это было большой проблемой. И ничего лучшего, чем поступать в МГИМО, с моей подругой мы не придумали», — вспоминала она.
Однако будущая артистка провалила экзамены и уехала к отцу в Киев. Там она совершенно случайно попала в кино.
Карьера Марины Могилевской.
Однажды, прогуливаясь по улицам Киева с отцом, Могилевская встретила режиссера картины «Каменная душа» Станислава Клименко. Он сказал, что ищет актрису на главную роль с похожим типажом — и Марина согласилась.
Могилевская часто снималась в сериалахФото: Natalya Loginova / Russian Look / Global Look Press.
После выхода фильма, ставшего успешным, внимание публики было приковано к юной актрисе, вскоре приглашенной в драму «Распад», посвященную событиям на Чернобыльской АЭС.
В этом проекте Могилевская вместе с Алексеем Серебряковым исполнили роли влюбленных, оказавшихся в зоне отчуждения. Хотя картина не получила широкой популярности в России, она была отмечена наградами в Европе, в том числе на Венецианском кинофестивале.
Могилевская случайно попала в киноФото: Natalya Loginova / Russian Look / Global Look Press.
Чтобы до конца освоить профессию, Могилевская отправилась учиться в Киевский театральный институт им. Карпенко-Карого. Параллельно она работала в кино, например, в 1993 году ее пригласили сыграть в фильм «Гладиатор по найму».
Актриса приняла решение продолжить свою профессиональную деятельность в Москве, куда в 1996 году была приглашена в качестве телеведущей. Впоследствии ей предложили роль в криминальной драме «Танго над пропастью». Следующим этапом ее карьеры стало участие в известном телесериале «Марш Турецкого», где она сыграла супругу главного героя, роль которого исполнил Александр Домогаров.
С 2000-х, когда началась эпоха российских сериалов, Могилевская стала активно работать и сниматься в них. Самые известные — «Каменская», «Русские амазонки», «Склифосовский», «Кухня».
Личная жизнь Марины Могилевской.
Акопов стал последним мужем МогилевскойФото: Shatokhina Natalia / news.ru / Global Look Press.
Переехав в Москву, Могилевская начала отношения кинооператором Виталием Запорожченко. Они не были женаты, но прожили вместе восемь лет. Мужчина был старше Марины на 13 лет и помогал ей строить карьеру.
«Встретила человека, с которым прожила счастливо восемь лет. Он был кинооператором и талантливым фотохудожником. Мне повезло — меня он снимал фантастически! В целом мы провели вместе хорошие, хоть и непростые годы. Он меня всегда поддерживал. Истинная любовь именно такая», — передает слова Могилевской «Комсомольская правда».
Однако в 1996-м году они расстались из-за того, что Марина встретила новую любовь. Им оказался продюсер Александр Акопов. Они поженили через несколько месяцев после знакомства. «После концерта мы все вместе поехали в ресторан, где я не могла закрыть рот от восторга. Передо мной сидел какой-то фееричный мужчина с превосходным чувством юмора. Меня покорила его ироничная манера поведения, эрудиция… А дальше, что уж говорить», — рассказывала актриса «7 Дней». Спустя 10 лет они расстались. Могилевская рассказывала, что пыталась вернуть мужа.
«Но, к счастью, он, как человек умный, меня отрезвлял, говорил, что по-другому у нас не получится, всё будет повторяться. И был прав — мы прошли точку невозврата», — рассказывала актриса. Однако расстались они в хороших отношениях и долгое время поддерживали друг друга. После развода Могилевская не распространялась о своей личной жизни. поэтому для многих стало неожиданностью, когда в 2011 году она родила дочь. О том, кто является отцом девочки до сих пор не известно.
«Официально я действительно не замужем, но то, как складывается сегодня моя жизнь, меня устраивает. А подробности освещать я не буду. С некоторых пор о своей личной жизни я говорить перестала. Что толку? Она имеет обыкновение меняться, каждый поворот не опишешь, да и не нужно», — рассказывала актриса Womanhit.