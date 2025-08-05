Случайно стала актрисой, тайно родила в 41 и осталась одна: Марине Могилевской — 55

«Но, к счастью, он, как человек умный, меня отрезвлял, говорил, что по-другому у нас не получится, всё будет повторяться. И был прав — мы прошли точку невозврата», — рассказывала актриса. Однако расстались они в хороших отношениях и долгое время поддерживали друг друга. После развода Могилевская не распространялась о своей личной жизни. поэтому для многих стало неожиданностью, когда в 2011 году она родила дочь. О том, кто является отцом девочки до сих пор не известно.