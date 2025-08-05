Жительница Индии похитила школьника и вышла за него замуж

Жительница Индии похитила школьника после экзаменов и вышла за него замуж. Об этом сообщает издание Telangana Today.
По его данным, когда мальчик не вернулся домой, его родители обратились в органы полиции.
Правоохранителям удалось установить, что подросток переписывался с неизвестной женщиной, которая ранее два раза была замужем и работала в больнице. Похитительницу задержали, ей предъявили обвинение и отправили под стражу.
Ранее сообщалось, что в Красноярском крае мужчина пытался похитить 9-летнего мальчика. В отношении похитителя возбуждено уголовное дело.