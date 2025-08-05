Уже девять лет московские коворкинг-центры НКО помогают тем, кто сам помогает

Не все знают, что в Москве уже девять лет функционирует сеть коворкинг-центров для НКО. Это современные пространства, которыми некоммерческие организации могут совершенно бесплатно пользоваться: например, напечатать полиграфическую продукцию, получить консультацию юристов и не только. Ведь тем, кто помогает, тоже часто нужна помощь.
Сеть коворкингов для НКО была создана на базе Московского дома общественных организаций. Так в столице позаботились о некоммерческих организациях социальной направленности, чья работа очень важна для города. Сейчас такие площадки можно найти во всех округах Москвы. Поясним, что коворкинг происходит от английского слова coworking — «совместная работа».
«Некоммерческие организации помогают людям, которым нужна поддержка, но и сами часто нуждаются в помощи — ресурсах, советах, освещении своей деятельности. В этом им помогает столичная сеть коворкингов НКО, — рассказывает председатель Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы Екатерина Драгунова. — Каждый год ее услугами пользуются более 100 тысяч человек».
Московские некоммерческие организации активно пользуются такими площадками в зависимости от своего профиля: проводят там кулинарные мастер-классы, спектакли с участием своих подопечных (детей и взрослых с ОВЗ, многодетных семей, молодежи, зооактивистов), церемонии награждений, показы мод, городские фестивали и еще много чего другого, не менее интересного и важного для тех, кому они помогают.
Форматы у коворкинг-центров самые разные, что называется, на любой вкус и цвет: переговорные комнаты или индивидуальные рабочие места, презентационные и концертные залы, лаунж-зоны, площадки на свежем воздухе и так далее. Некоммерческим организациям даже не обязательно арендовать для себя офис: все свои массовые мероприятия — переговоры, собрания коллектива, награждения, обучение, встречи с подопечными, отчетные концерты и так далее — можно проводить в коворкинг-центре своего округа.
Например, АНО «Московский институт психологии» в полной мере оценила все перечисленные удобства: недавно в своем районном коворкинг-центре на ВДНХ она провела церемонию вручения дипломов выпускникам курсов. Там все приспособлено для подобных церемоний: есть сцена, мультимедийный экран и удобная мебель.
Как известно, некоммерческие организации, созданные для помощи взрослым и детям с ОВЗ, часто проводят занятия для них: театральные постановки, вокал, танцы, творческие мастер-классы… Все это способствует развитию их подопечных и позволяет им ощутить радость жизни. И таким организациям необходимо организовывать отчетные концерты, постановки, спектакли, выставки. Вот тут на помощь приходят коворкинг-центры, которые предоставляют такие площадки абсолютно бесплатно.
Один из таких примеров: центр для людей с инвалидностью «Феникс» создал у себя театральную студию «Гермес» для актеров-любителей с особенностями здоровья. И для своих репетиций они используют коворкинг-центр Северо-восточного округа.
Другой пример — коворкинг в СЗАО, где удобно проводить кулинарные мастер-классы, так как там есть кухня с микроволновкой, холодильником и термопотом. Эту возможность не упустила автономная некоммерческая организация «Муравейник», которая помогает людям с психическими расстройствами и их родственникам. Ведь обучение кулинарным навыкам — важная часть социальной адаптации таких больных и является одним из методов их лечения и реабилитации.
При этом важно отметить, что многие коворкинг-центры создавались сразу же с условиями для комфортного пребывания в них людей с ОВЗ. Для маломобильных гостей установлены удобные спуски и пандусы, а в санузлах — просторные кабинки. Например, некоммерческая организация «Инватриса» придумала проект «Школа леди» для женщин с ОВЗ, который сегодня с успехом реализуется. Каждую неделю они проводят встречи и занятия для таких женщин в аудиториях коворкинг-центра НКО в ЮВАО, где все приспособлено для удобства передвигающихся на инвалидных колясках людей. А общественная организация «НЕ ТАКИЕ КАК ВСЕ» регулярно проводит на летней площадке коворкинг-центра в ВАО свои праздники для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.
Узнать адреса и увидеть площадки каждого из коворкинг-центров можно на портале сети коворкинг-центров НКО. Время пользования, правда, ограничено: не более 60 часов в месяц для одной НКО.
Это что касается возможности проведения мероприятий, фестивалей, спектаклей, городских праздников… Еще одно направление деятельности таких коворкинг-центров — повышение компетенций. Представители НКО могут пройти обучение или получить консультации специалистов: юристов, бухгалтеров, пиар-менеджеров и так далее (в виде живого общения или по телефону). И все это тоже бесплатно.
Так, в рамках проекта НКО Лаб слушателям доступны образовательные занятия (очно и онлайн), которые охватывают наиболее востребованные темы: стратегия развития, социальное предпринимательство, фандрайзинг, юридические аспекты, пиар-продвижение социальных проектов, взаимодействие с бизнес-средой.
У сети коворкинг-центров есть и собственная типография, в которой некоммерческие структуры могут бесплатно напечатать себе все что угодно: от раздаточных материалов для мероприятий и пресс-релизов для СМИ до афиш и программок для своих спектаклей. Им также помогут найти фотографа или распространить новостные материалы.
Чтобы воспользоваться той или иной площадкой бесплатно, некоммерческая организация должна быть социально ориентированной. Тогда ей нужно всего лишь заключить соглашение о сотрудничестве с одним из окружных коворкинг-центров и забронировать его помещение на определенную дату и время. Все заявки подаются дистанционно через интернет-портал сети коворкинг-центров НКО.