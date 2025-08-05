Уже девять лет московские коворкинг-центры НКО помогают тем, кто сам помогает

При этом важно отметить, что многие коворкинг-центры создавались сразу же с условиями для комфортного пребывания в них людей с ОВЗ. Для маломобильных гостей установлены удобные спуски и пандусы, а в санузлах — просторные кабинки. Например, некоммерческая организация «Инватриса» придумала проект «Школа леди» для женщин с ОВЗ, который сегодня с успехом реализуется. Каждую неделю они проводят встречи и занятия для таких женщин в аудиториях коворкинг-центра НКО в ЮВАО, где все приспособлено для удобства передвигающихся на инвалидных колясках людей. А общественная организация «НЕ ТАКИЕ КАК ВСЕ» регулярно проводит на летней площадке коворкинг-центра в ВАО свои праздники для семей, воспитывающих детей с инвалидностью.