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В Азовском районе локализовали ландшафтный пожар

Под Ростовом тушат загоревшуюся сухую траву.

Источник: Комсомольская правда

Вечером во вторник, пятого августа, в Азовском районе Ростовской области произошел ландшафтный пожар. На место происшествия оперативно прибыли 18 спасателей на четырех единицах спецтехники, сообщает пресс-служба регионального МЧС.

Специалистам удалось локализовать возгорание в 19:35. Точная площадь пожара в настоящее время уточняется. Спасатели продолжают работу на месте для полной ликвидации угрозы распространения огня.

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