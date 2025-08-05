Танцор Булановой Берегуля пожаловался на травлю после видео с концерта певицы

Танцор Дмитрий Берегуля, работающий в команде певицы Татьяны Булановой, пожаловался на массовую травлю в соцсетях. Он заявил, что все началось после видео с концерта в «Лужниках». Его слова передает «КП-Петербург».
Как известно, внимание к подтанцовке Булановой оказалось приковано после прошедшего в выходные концерта в «Лужниках». Тогда один из гостей мероприятия заснял забавные движения команды певицы. Танцоры незатейливо размахивали руками, из-за чего пользователи Сети начали шутить про «энергосберегающий режим». Многие даже стали пародировать танцы.
Однако Берегуля подчеркнул, что далеко не все комментарии были доброжелательными. Некоторые оказались откровенно хейтерскими. Тем не менее, группа старается не обращать внимание.
«Конечно, мы устаем от этих гастрольных туров, это нормально. Мы же не роботы, мы люди. Поэтому иногда бывает, что где-то мы можем чуть-чуть погрустить. Но ту любовь, которую дает нам публика, мы очень ценим и стараемся отдавать ей в ответ», — сказал танцор.
Он также добавил, что в контексте данного выступления команде предстояло отыгрывать роли грустных мимов. Поэтому сильные улыбки были ни к чему. А касательно хейта в соцсетях расстраиваться вовсе не стоит. Поскольку попутно приходят множество сообщений с поддержкой.
«Если мнение публики раздвоилось, значит спектакль удался», — добавил Берегуля.
К слову, не меньше внимания приковано к самой Татьяне Булановой. А именно — к ее личной жизни. На протяжении долгого времени фанаты интересовались, почему она обрела счастье только в третьем браке. Теперь певица сама рассказала, почему развелась с двумя бывшими мужьями. По ее словам, в произошедшем была и ее вина.