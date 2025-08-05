Танцор Булановой Берегуля пожаловался на травлю после видео с концерта певицы

К слову, не меньше внимания приковано к самой Татьяне Булановой. А именно — к ее личной жизни. На протяжении долгого времени фанаты интересовались, почему она обрела счастье только в третьем браке. Теперь певица сама рассказала, почему развелась с двумя бывшими мужьями. По ее словам, в произошедшем была и ее вина.