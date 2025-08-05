Ученые узналии, как рак обманывает иммунитет

Ученые из Университета Миссури выяснили, что белки AXL и FN14 помогают раку легких уклоняться от иммунной системы и становиться устойчивым к лечению. Результаты опубликованы в ACS Nano. Исследователи установили, что эти белки компенсируют функцию друг друга, блокируя действие препаратов, направленных на подавление роста раковых клеток.
Ранее считалось, что блокировки AXL достаточно, но соответствующий препарат 2019 года не продемонстрировал ожидаемой эффективности. Последующее исследование показало необходимость воздействия на оба белка одновременно.
Для решения этой задачи были созданы наночастицы на основе желатина, подавляющие активность как AXL, так и FN14. Доклинические эксперименты на мышах показали, что такая комбинация замедляет рост опухолей эффективнее, чем блокировка одного белка.
Открытие особенно важно для пациентов с мутациями в генах, связанных с чувствительностью к таргетной терапии (около 25%). У них опухоли хорошо реагируют на начальном этапе, но затем приобретают устойчивость.
Исследование подтверждает, что прицельная терапия может быть неэффективной, если у опухоли есть альтернативные пути выживания. Механизм компенсации через парные белки может быть характерен и для других видов рака, и его понимание может привести к новым методам лечения.
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