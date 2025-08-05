Россиянин пытался отправить в США элементы военной экипировки «Ратник»

Таможенники проверили его посылки и установили, что помимо перечисленных предметов в отправлениях находилось и военное снаряжение. Его отправили на экспертизу, которая показала, что мужчина намеревался отправить в Штаты части комплекта «Ратник» — четыре пары тактических перчаток, две пары уставных наколенников и две пары налокотников.