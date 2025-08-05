Россиянин пытался отправить в США элементы военной экипировки «Ратник»

Отправку в Соединенные Штаты Америки (США) элементов военной экипировки «Ратник» пресекли сотрудники таможенной службы Подмосковья. Об этом сообщили в пресс-службе Центрального таможенного управления.
Сообщается, что в одном из подмосковных отделений почтовой связи при досмотре международных отправлений оперативки задержали 36-летнего мужчину, который пытался отправить в США три посылки. В документах он заявил, что он пересылает товары для страйкбола, хоккея и туризма.
Таможенники проверили его посылки и установили, что помимо перечисленных предметов в отправлениях находилось и военное снаряжение. Его отправили на экспертизу, которая показала, что мужчина намеревался отправить в Штаты части комплекта «Ратник» — четыре пары тактических перчаток, две пары уставных наколенников и две пары налокотников.
Его задержали и возбудили уголовное дело по статье о контрабанде военной техники. Теперь мужчине грозит до шести лет лишения свободы и штраф до миллиона рублей.
Ранее Федеральная таможенная служба сообщала о россиянине, который пытался ввезти из Турции в Россию 1320 винтовок. Мужчина пытался задекларировать их как безвредное пневматическое оружие.