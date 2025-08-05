Пойманный с 99 литрами самогона россиянин назвал его помощью бойцам СВО

В Курской области сотрудники ДПС остановили автомобиль, в котором находились 36 тар с 99 литрами жидкости. Водитель объяснил, что изготавливал самогон для личного употребления.
Об этом сообщается в Telegram-канале Объединенной пресс-службы судебной системы региона.
Отмечается, что курянин попался с почти сотней литров самогона в машине, а затем заявил, что решил оказать помощь участникам СВО и передать спиртовую продукцию военным для применения в медицинских целях.
Суд оштрафовал россиянина на 15 тысяч рублей и конфисковал жидкость.
Ранее сообщалось, что житель Белгородской области хранил охотничье ружье «ИЖ-17», которое досталось ему от умершего отца. Потом он решил отдать его 68-летнему жителю села Новокладовое за бутылку самогона.
Подписывайтесь на «МК» в MAX. С ним вы всегда будете в курсе последних событий.