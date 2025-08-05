Российские ученые выяснили, как замедлить старение

Стало известно, что сам препарат синтезирован на основе молекулы ВЛ-10, и во время испытаний ученые выяснили, как именно можно контролировать уровень метилглиоксаля, одного из факторов старения. Молекула ВЛ-10, говорится в публикации, способна существенно замедлить процессы старения, а также она будет эффективна для лечения ряда заболеваний: фактически, сможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и нейродегенеративных заболеваний.