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Российские ученые выяснили, как замедлить старение

Сотрудники Волгоградского государственного медуниверситета разработали препарат, который не просто предотвращает развитие ряда заболеваний, но и способен замедлить старение.

Сотрудники Волгоградского государственного медуниверситета разработали препарат, который не просто предотвращает развитие ряда заболеваний, но и способен замедлить старение. Об этом пишет агрегатор «СМИ2».

Стало известно, что сам препарат синтезирован на основе молекулы ВЛ-10, и во время испытаний ученые выяснили, как именно можно контролировать уровень метилглиоксаля, одного из факторов старения. Молекула ВЛ-10, говорится в публикации, способна существенно замедлить процессы старения, а также она будет эффективна для лечения ряда заболеваний: фактически, сможет предотвратить развитие сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета и нейродегенеративных заболеваний.

Во время проведения научной работы ученые выявили и молекулы лекарственных кандидатов, которые подавляют образование маркеров старения, а также обнаружили возможность поддерживать коллаген в норме.