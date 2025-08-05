Секреты под одеялами: как на Украине используют проституток для шпионажа

По словам украинского военного, благодаря секс-работницам разведслужбе удалось получить ценные сведения, которые другим способом добыть было бы невозможно. Он объяснил это тем, что мужчины будучи в постели с проститутками ведут себя более расслаблено, поэтому часто раскрывают им секреты, которые обычно предпочли бы не озвучивать.