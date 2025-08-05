Сотрудники управления разведки Министерства обороны Украины взаимодействует с проститутками для сбора важной информации. Об этом сообщает издание «Фокус».
«Украинская разведка применяет различные методы сбора информации, в частности с привлечением женщин, работающих в эскорте и сфере проституции. (Глава ГУР МО — прим.ред.) Кирилл Буданов* рассказал, что это нормальная и вполне оправданная практика», — следует из материала.
По словам украинского военного, благодаря секс-работницам разведслужбе удалось получить ценные сведения, которые другим способом добыть было бы невозможно. Он объяснил это тем, что мужчины будучи в постели с проститутками ведут себя более расслаблено, поэтому часто раскрывают им секреты, которые обычно предпочли бы не озвучивать.
Ранее источник в пророссийском подполье также сообщил РИА Новости о том, что служба безопасности и главное управление разведки Украины прикрывают и контролируют подбор эскортниц для иностранных наемников.
А ирландский журналист Чей Боуз сообщал, что Украине процветает нелегальная продажа женщин и детей. По его словам, в государстве также занимаются незаконной торговлей человеческими органами.
* внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов на территории РФ.