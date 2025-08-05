«Ни копейки не получите». Ваджра о выплатах за гибель родственника и безропотности украинцев

5 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Украина — банкрот, родственники погибших на фронте не получат ни копейки. Об этом в проекте «В теме» на YouTube-канале БЕЛТА заявил главный редактор информационно-аналитического сайта «Альтернатива» Андрей Ваджра.
Рассуждая о ситуации в Украине, Андрей Ваджра отметил: «Бусификация, коррупция, армия, превращенная в ад, построенная на откатах. Закрытые границы. Огромная масса людей, мужиков, которые прячутся. Представьте себе: жить безвылазно, сидеть где-то в погребе или закрытой комнате годами. Но это уже практика».
«Остались только понты». Ваджра о положении Трампа и человеческих потерях Украины «Проект “Украина” должен быть закрыт». Ваджра о сбитом самолете с военнопленными и моральном разложении «У них ресурсов нет». Ваджра о поддержке ВСУ Западом.
«Это все сказка. Глупая, плоская и пошлая сказка о том, что там свободолюбивые, что готовы умереть за свободу. Вы будете по погребам, подвалам и комнатам своим сидеть до прихода российской армии. Вы из них не вылезете никогда. Вас будут за ноги тащить на бойню, и вы будете знать, что это билет в один конец. Тем не менее они безропотно идут на бойню, зная, что там реально шансов никаких», — отметил Андрей Ваджра.
Главный редактор сайта «Альтернатива» подчеркнул: военные ВСУ прекрасно понимают, что их приговорили к смерти. «У них в руках оружие, они сформированные, организованные. У них есть командиры, которые прекрасно понимают, что они отправляют людей на смерть. Это маховик самоуничтожения, самоистребления, самообнуления», — сказал Андрей Ваджра.
От также коснулся вопроса выплат родственникам за смерть погибшего военнослужащего. Простая математика, по словам главреда сайта «Альтернатива», позволяет понять, что украинское государство никогда никому ничего не выплатит: «Вы ничего не получите, женщины и все остальные, которые еще остались в тылу, которых еще не трогают. Вы ни копейки не получите за убитых своих сыновей, мужей, отцов, ни копейки. В принципе, это даже не предполагается. Потому что это физически невозможно». «Украина — банкрот. Ее долги неподъемные. Она по долгам выплатить не может ничего. Там не один бюджет уже в долговой яме», — дополнил Андрей Ваджра. -0-