«Несколько месяцев актеры занимались академической греблей». Как снимают новое белорусское кино о спорте

Режиссер по планированию Софья Таряник недавно выпустилась из Академии искусств и почти сразу оказалась на съемках художественного фильма. До этого она работала только над документальными драмами с игровыми частями. «Я являюсь связующим звеном между всеми цехами: художественными, актерскими, гримерными, операторскими. Контролирую весь процесс на площадке, слежу за готовностью и таймингом. Также я принимала участие в разработке сценария, подборе актеров. Особых трудностей не возникало. Скорее, мне все просто любопытно и интересно. Это колоссальный опыт, который даст мне шанс повысить свой уровень профессионализма и стать увереннее в себе», — подчеркнула Софья Таряник.