«Несколько месяцев актеры занимались академической греблей». Как снимают новое белорусское кино о спорте

В Минске продолжаются съемки спортивного фильма режиссера Дмитрия Сороки под рабочим названием «Переломный момент». Это первая с 1970-х годов художественная лента, которую снимают на Национальной киностудии «Беларусьфильм». Отечественная команда представит на экране историю юного гребца, который сталкивается с трудностями и старается их преодолеть. Корреспонденты БЕЛТА побывали на Чижовском водохранилище и узнали, чем удивляет съемочный процесс.
Режиссер Дмитрий Сорока решил снимать кино об академической гребле, потому что этот вид спорта ему очень близок. Он сам занимался греблей, имел второй взрослый разряд, поэтому он сможет наиболее точно отобразить все аспекты данного спорта. Дмитрий Сорока уверен: новая кинолента не только познакомит зрителей с технической составляющей спорта и поможет увидеть тренировочный процесс, но и покажет романтическую сторону гребли.
«Это история про подростка, который занимается академической греблей и сталкивается в жизни с большим количеством трудностей. Он ломает ногу, его выгоняют из школьной команды. Фильм говорит о том, что все можно исправить, неважно, насколько сложная ситуация», — заметил Дмитрий Сорока.
Он добавил, что команда старается показать фильм, который будет актуален для молодых людей. «Подростков беспокоит то, что они всегда на виду. Они находятся в социальных сетях, и их неудачи всегда будут публичны. Поэтому им во многом сегодня тяжелее, чем предыдущим поколениям», — уверен режиссер.
Фильм создается полностью белорусской командой. В ней есть молодые специалисты, студенты, которые окончили Академию искусств и сейчас только идут по пути кино, — руководство киностудии поставило задачу воспитывать новые кадры. Также есть опытные специалисты в технической части: художники по свету, оператор-постановщик. Команда представляет собой микс молодой крови и профессионалов.
«Учитывая, что кинолента на 100% состоит из белорусских актеров, то у нас некоторые были ограничения. Ребята не спортсмены, поэтому на протяжении нескольких месяцев занимались академической греблей. Они исправно ходили на тренировки, и некоторые остались от гребли в восторге. С поиском тренера нам помогла Белорусская федерация гребли. Также мы занимались с юными актерами речью, чтобы подготовить их к этим ролям. Сложность в том, что ребят приходится постоянно мотивировать», — пояснил Дмитрий Сорока.
У исполнителя главной роли — 15-летнего Михаила Цубы — нет волнения перед съемками, ведь он с малых лет участвовал в работе над различными фильмами и сериалами. Среди них есть и работы, связанные со спортом. Например, российская кинолента «Федя. Народный футболист». «Перед съемкой я полтора месяца занимался греблей. Мне понравилось, и в сентябре вернусь на занятия», — признался юный актер.
По его мнению, гребля — это сложный спорт, где нужна хорошая выносливость. При этом он отлично подготовился и уверен в том, что справится с ролью.
Режиссер по планированию Софья Таряник недавно выпустилась из Академии искусств и почти сразу оказалась на съемках художественного фильма. До этого она работала только над документальными драмами с игровыми частями. «Я являюсь связующим звеном между всеми цехами: художественными, актерскими, гримерными, операторскими. Контролирую весь процесс на площадке, слежу за готовностью и таймингом. Также я принимала участие в разработке сценария, подборе актеров. Особых трудностей не возникало. Скорее, мне все просто любопытно и интересно. Это колоссальный опыт, который даст мне шанс повысить свой уровень профессионализма и стать увереннее в себе», — подчеркнула Софья Таряник.
Директор съемочной группы Анастасия Шварова рассказала, что съемки начались 25 июля в деревне Киевец Воложинского района и завершатся 9 сентября. «В это время Минск топило, но у нас не упало ни капли дождя. Конечно, иногда мы подстраиваемся под погоду и переносим съемки на час или два, но пока двигаемся в нормальном ритме», — пояснила Анастасия Шварова.
Среди других локаций съемок: Чижовское водохранилище, гребной канал в Заславле, акваклиника, Вилейское водохранилище, Минское море. Вся съемочная команда ответственная и активная, может работать в экстремальных условиях и ничего не боится.
«Основная идея кинокартины заключается в том, что каждый человек должен идти вперед. Верить, не сдаваться и бороться. Надеемся, что сможем представить премьеру в этом году и она затронет сердца многих зрителей», — подытожила Анастасия Шварова.
Фото Сергея ШЕЛЕГА,
БЕЛТА. -0-