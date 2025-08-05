Скончался отказавшийся петь в Led Zeppelin и Deep Purple музыкант Терри Рид

Терри Рид появился на свет в 1949 году в Хантингдоне (графство Кембриджшир). Музыкальную карьеру он начал в юном возрасте и уже в 1966 году выступил в составе группы The Jaywalkers на разогреве у The Rolling Stones в Альберт-холле в Лондоне. Позже артист сосредоточился на сольной деятельности.