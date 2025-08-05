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Скончался отказавшийся петь в Led Zeppelin и Deep Purple музыкант Терри Рид

Причиной смерти стало онкологическое заболевание.

Источник: Аргументы и факты

Британский рок-музыкант Терри Рид, боровшийся с раком, умер на 76-м году жизни. Об этом сообщил американский гитарист Джо Бонамасса в Instagram*.

«Прощай, мой друг. Для меня было честью познакомиться с тобой как с человеком и музыкальным ментором. Я буду скучать по нашим встречам и историям в Палм-Спрингс», — написал он.

В прошлом месяце Рид был вынужден отменить запланированный тур по Тритании, Ирландии и Норвегии из-за ухудшения состояния здоровья, связанного с онкологическим заболеванием.

Терри Рид появился на свет в 1949 году в Хантингдоне (графство Кембриджшир). Музыкальную карьеру он начал в юном возрасте и уже в 1966 году выступил в составе группы The Jaywalkers на разогреве у The Rolling Stones в Альберт-холле в Лондоне. Позже артист сосредоточился на сольной деятельности.

Как отмечала газета The Daily Mirror, Рид пользовался высоким уважением в музыкальной среде: ему дважды предлагали стать вокалистом в таких легендарных группах, как Led Zeppelin и Deep Purple, однако он отказался от обоих предложений.

Ранее стало известно о смерти норвежского писателя-фантаста Тура Оге Брингсвярда.

* Принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена на территории РФ.