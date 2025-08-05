Названа причина взрыва на батискафе «Титан», при котором погибли пять человек

Причиной взрыва на батискафе «Титан» в 2023 году, при котором погибли пять человек, стали «неадекватные процессы проектирования, сертификации, обслуживания и проверки работы» подводного судна. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в пресс-службе Совета по морским расследованиям береговой охраны США.
По словам экспертов, виновной в случившемся была признана американская компания OceanGate Expeditions, которая и эксплуатировала батискаф. Так, одной из прочих причин катастрофы была указана так называемая токсичная корпоративная культура.
— Совет также обнаружил, что OceanGate не смогла должным образом расследовать и устранить известные аномалии корпуса после своей экспедиции на «Титаник» в 2022 году, — передает официальный сайт американской береговой охраны.
Подводный аппарат «Титан», принадлежащий компании OceanGate, направлялся к обломкам крейсера «Титаник» в Атлантическом океане. Он пропал с радаров в июне 2023 года. Спустя четыре дня появилась информация о том, что все члены экипажа «Титана» погибли.
СМИ сообщали, что пассажиры батискафа, скорее всего, знали, что их ждет. Акустическая система безопасности, вероятно, предупреждала о трещинах в углеволоконном корпусе под большим давлением, но пилот не успел отреагировать и сбросить балласт. После произошедшего компания OceanGate приняла решение о приостановке коммерческой деятельности.