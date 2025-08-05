Названа причина взрыва на батискафе «Титан», при котором погибли пять человек

Причиной взрыва на батискафе «Титан» в 2023 году, при котором погибли пять человек, стали «неадекватные процессы проектирования, сертификации, обслуживания и проверки работы» подводного судна. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в пресс-службе Совета по морским расследованиям береговой охраны США.