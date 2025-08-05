Лолита рассказала о записи акустического альбома и своей тирании

— У меня никогда не было задачи понравиться. Потом весь этот материал у меня есть в тех самых крутых аранжировках, о которых ты говоришь. И если песни, а некоторым из них уже лет двадцать, все еще ротируются и звучат, то, значит, аранжировки были сделаны правильно. Но всегда интересно сломать привычный звук. Иногда входишь в какой-нибудь отель, а там в холле хороший пианист играет известные произведения в акустике. И ты просто заслушиваешься. Как же классно звучит Deep Purple на рояле. (Смеется.) Поэтому такая история без риска. Я делаю это ради удовольствия, для меломанов, и мне уже из фан-группы написали много приятного. Люди, которым интересна музыка, проявляют интерес и к ее развитию. Ну и должны же те, кто приходит на концерт, услышать что-то другое. Скучно, когда и в Интернете, и на концерте все звучит одинаково. У меня вот по-другому. «Раневскую» я на концерте исполняю под рояль.