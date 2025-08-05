Лолита рассказала о записи акустического альбома и своей тирании

Лолита отмечает сезон отпускного легкомыслия акустическим альбомом, и такое эстетство, безусловно, является смелым ходом. Прослушав в режиме u-plugged девять песен из разных времен, «ЗД» обратилась за комментариями к самой певице. И вот что получилось.
В серии альбомов «VK-Акустика» Лолита, как она отмечает, самая возрастная артистка. Но в данном случае опыт — отличная рекомендация. На протяжении своей карьеры Лолита, прислушиваясь как будто лишь к личным соображениям о целесообразности того или иного поворота, лихо скользила по самым разным стилям, поэтому в ее каталоге есть песни, весьма интригующие своим неожиданным соседством.
Записывая хорошо знакомые многим треки в акустике, певица и музыканты, с которыми она работает, как будто заново придумывали то, что в свое время весьма успешно прозвучало и по-прежнему пользуется спросом. Для музыкантов новые версии песен — отличный способ отказаться от привычного звучания, вывернуть все наизнанку, в общем, проявить себя, возможно, с неожиданной стороны. От публики же требуется готовность к подобного рода экспериментам.
Артист в данной ситуации, конечно, рискует. Публика сейчас весьма избалована тем, что ей хотят показать лучшее из лучшего. И по удивительному стечению обстоятельств лучшим теперь принято называть что-нибудь простое, короткое по хронометражу и максимально ритмичное. Иногда создается впечатление, будто любое усложнение испугает потенциальную аудиторию, однако романтики, уверенные в том, что музыка должна удивлять и вдохновлять на расширение своего кругозора, еще не перевелись. Этим летом среди них Лолита. В беседе с «ЗД» певица рассказала о записи на кухне, собственной тирании и исторических корнях песни «За Пивом».
— Акустический альбом — необычная затея для лета. Как правило, твои коллеги предлагают что-нибудь для курортных дискотек…
— Я не задумываюсь о временах года, когда что-то делаю. У меня нет сезонных треков, и когда предлагают записать песню к Новому году, то отказываюсь сразу. Все это носит одноразовый характер, а задача артиста — жить в соответствии с собственной гармонией. И эта гармония должна впоследствии совпасть с миром. Вот жара на улице… Ну какая танцевалка? Недавно отработала пару концертов на открытых площадках. Давление скачет, среди публики кто-то регулярно валился в обморок. В такой ситуации я за то, чтобы посидеть дома с кондиционером и послушать что-нибудь успокаивающее нервную систему.
— И акустический альбом для этого, конечно, подходит. Сколько времени потребовалось, чтобы записать девять песен?
— Были три репетиции с коллективом на поиски жанра и попытки переосмыслить собственное творчество. А записан весь альбом с одного дубля.
— Такой подход к записи, с одной стороны, является большим соблазном. Все быстро, и живое звучание создает свою атмосферу. Но нужно быть очень уверенными в себе…
— Эта уверенность хорошо проявляется, когда работаешь на кухне. Мы все делали как раньше, не в какой-то дорогой студии, а практически на коленках. Записывались мы действительно на кухне, где плита, колонка — все, что обычно там находится. Взяли в аренду звуковую аппаратуру, не самую большую, все работали в наушниках, чтобы не мешать соседям, и записали альбом так, как это делали когда-то все рок-музыканты.
— Среди девяти песен есть сочинения, можно сказать, из разных эпох. И контраст между «За Пивом» и Offset даже в плане лирики довольно ощутимый. У тебя были сомнения насчет того, что все эти песни подружатся друг с другом на одном альбоме?
— Никаких сомнений у меня не было. Мне очень хотелось вернуть «За Пивом». Хотя бы потому, что сейчас очень мало ироничных песен. И для меня она очень значимая, ведь у нее шикарная история. Дуэту «Академия» «За Пивом» продал Леша Вишня, он ее одно время исполнял. А потом мы как-то встретили Костю Кинчева и знаменитого Фагота (Александр Александров, музыкант, композитор, участник групп «Аквариум», «Звуки Му». — «ЗД»), которые рассказали нам, что это немецкая музыка шестнадцатого века, а русский текст они написали вместе по приколу. Мне очень хотелось вернуться к песне с такими историческими корнями. Пусть она будет — для многих молодых людей сейчас это что-то новое.
— Выбор песен исключительно на твоей совести или был коллектив единомышленников, голосование и все в таком духе?
— И как ты думаешь, кто мог бы принять участие в таком голосовании?
— Сейчас все помешаны на фокус-группах, чтобы собрать разные мнения…
— Нет, я тиран, я поняла, что по-другому в моем случае просто невозможно. Это мой выбор, и я за него отвечаю. Потом, все песни принадлежат мне, и чужое мнение при выборе меня не сильно волнует. Есть вопрос: могу или не могу в вокальном отношении? Или как реализовать азарт, перевести записанное всякими модными звуками во что-то очень простое без привлечения сессионных музыкантов… В студии я могу сказать музыкантам: «Мужики, давайте попробуем пасодобль». Они у меня все музыкально грамотные, поэтому слово «пасодобль» ни у кого не вызывает аллергию. И вот «Ориентация Север» стала пасодоблем.
Если вернуться к голосованию: а у кого спрашивать? Кому-то нравится песня, которая никому не зашла, и я уже забыла о ее существовании. И толку от того, что я ее сыграю? Чтобы это понравилось одному человеку? Так лучше я прислушаюсь к себе. Конечно, с коммерческой тоски зрения там должны быть треки, которые являются хитами: «Ориентация Север», «Пошлю Его На…», «Титаник». «Раневская» — это и хит, и своего рода элитный продукт. Все остальное мне хотелось музыкантски сделать по-другому. Потом в офисе я нашла маракасики, дуделки и впервые в жизни дудела в микрофон, чем очень смешила музыкантов.
— Крутые аранжировки, от мощи которых слушателю иногда просто не продохнуть, сейчас как будто важнее мелодий. В акустике звук легче, и к песням нужно прислушиваться, что, конечно, по нынешним временам немногие умеют…
— У меня никогда не было задачи понравиться. Потом весь этот материал у меня есть в тех самых крутых аранжировках, о которых ты говоришь. И если песни, а некоторым из них уже лет двадцать, все еще ротируются и звучат, то, значит, аранжировки были сделаны правильно. Но всегда интересно сломать привычный звук. Иногда входишь в какой-нибудь отель, а там в холле хороший пианист играет известные произведения в акустике. И ты просто заслушиваешься. Как же классно звучит Deep Purple на рояле. (Смеется.) Поэтому такая история без риска. Я делаю это ради удовольствия, для меломанов, и мне уже из фан-группы написали много приятного. Люди, которым интересна музыка, проявляют интерес и к ее развитию. Ну и должны же те, кто приходит на концерт, услышать что-то другое. Скучно, когда и в Интернете, и на концерте все звучит одинаково. У меня вот по-другому. «Раневскую» я на концерте исполняю под рояль.