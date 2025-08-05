От Виолы Таракановой до Белоснежки в «9 роте»: актрисе Ирине Рахмановой — 44

Последний раз Рахманова снималась в кино в 2022 году.
Актриса Ирина Рахманова, ставшая известной благодаря ролям в фильмах «9 рота», «Виола Тараканова» и «Питер FM», практически исчезла с экранов. Уже три года она не появляется в новых проектах, хотя продолжает получать предложения. 6 августа, актрисе исполнится 44 года. Что происходит в ее жизни, почему она отказывается от новых ролей и как изменились ее приоритеты после рождения ребенка — подробнее в материале URA.RU.
От «пацанки» к актрисе: путь Рахмановой к профессии.
Дебют в кино состоялся, когда Ирине было всего 19 лет: она появилась в эпизоде культового фильма Алексея Балабанова «Брат 2»Фото: Anatoly Lomohov / Russian Look / Global Look Press.
Ирина Рахманова родилась 6 августа 1981 года в подмосковном городе Юбилейный (сейчас это часть Королева). Ее появление на свет стало сюрпризом для родителей, которые ожидали мальчика и даже выбрали имя — Александр. У Ирины уже был старший брат Борис, и девочку назвали, по одной из версий, в честь сестры Бориса Годунова.
В детстве Ирина была настоящей «пацанкой» — не признавала косички и банты, не играла в куклы, предпочитала компанию мальчишек. Она лазала по деревьям, воровала яблоки из соседских садов и мечтала о машине, на которой гордо проедет мимо школы, где ее дразнили одноклассницы.
Учеба не привлекала будущую актрису, из-за плохой успеваемости ее даже хотели отчислить. Неожиданным спасением стал московский Театр юного зрителя, куда 13-летняя Ирина попала благодаря брату, работавшему там осветителем. Девушка стала его неофициальным помощником и буквально влюбилась в закулисную жизнь.
После школы Рахманова планировала поступать в Театрально-технический институт, чтобы стать художником по свету или гримером. О карьере актрисы она даже не мечтала из-за комплексов по поводу внешности. Однако судьба распорядилась иначе — за компанию с подругой Ирина поступила в Международный славянский институт на курс Людмилы Ивановой.
Главные роли Ирины Рахмановой: от «Брата 2» до скандальной «Белоснежки».
Актриса Ирина рахманова в фильме «9 рота’Фото: Кадр из фильма “9 рота”, Фёдор Бондарчук, 2005, ПК Слово, Арт Пикчерз Груп, Канал СТС.
Кинодебют Рахмановой состоялся в 2000 году — 19-летняя студентка появилась в эпизоде культового фильма Алексея Балабанова «Брат 2». Первой серьезной работой стала роль в комедийной мелодраме «Ехали два шофера» (2001), где Ирина сыграла водителя грузовика. На съемках актрисе пришлось освоить вождение «Форда» и даже побывать за штурвалом самолета, выполняя все трюки самостоятельно.
Настоящая известность пришла к Рахмановой после роли Виолы Таракановой в одноименном сериале по мотивам книг Дарьи Донцовой. Примечательно, что писательница специально изменила возраст героини под Ирину, которой было около 23 лет, хотя в книгах Виоле за 30.
Однако самой скандальной и запоминающейся стала роль Белоснежки в военной драме Федора Бондарчука «9 рота» (2005). Актрисе пришлось преодолеть стеснение и комплексы, чтобы сняться в откровенных сценах. Эта работа принесла ей премию «Золотой овен» за лучшую женскую роль второго плана и сделала узнаваемой по всей стране.
От комедий до драм: многогранность таланта.
Ирина Рахманова в образе Виолы ТаракановойФото: Кадр из фильма «Виола Тараканова», Владимир Щегольков, 2004, TV-Movie.
После успеха в «9 роте» карьера Рахмановой пошла в гору. Она снялась в фильмах «Питер FM» (2006), «ЖАRА» (2006), «Беглянки» (2007), «Красный жемчуг любви» (2008). Актрисе удавалось органично существовать в разных жанрах — от романтических комедий до драм.
В 2013 году Ирина сыграла одну из самых необычных ролей в своей карьере — болгарскую провидицу Вангу в сериале «Вангелия». А в 2015 году появилась в военной драме «Батальонъ» в роли Фроськи.
В 2019 году Рахманова получила главную роль в детективном сериале «Детектив на миллион», а в 2022 году снялась в продолжении «Соколова подозревает всех» и фантастическом триллере «Пассажиры. Последняя любовь на Земле». После этого актриса взяла паузу в карьере, которая продолжается до сих пор.
Личная жизнь Ирины Рахмановой: от слухов до правды.
Актриса Ирина Рахманова на премьере фильма Александра Баршака «День слепого Валентина» в 2022 годуФото: Bulkin Sergey / news.ru / Global Look Press.
Ирина Рахманова всегда тщательно оберегала свою личную жизнь от посторонних глаз. Отсутствие информации порождало слухи и домыслы. В 2012 году ей приписывали роман с актером Максимом Авериным после появления их совместных фотографий, однако оба опровергли эти предположения.
Нежелание рассказывать о личном привело к тому, что о Ирине стали распространяться слухи о нетрадиционной сексуальной ориентации. Устав от домыслов, актриса призналась, что у нее есть любимый мужчина-музыкант, с которым они вместе уже несколько лет.
В 2017 году на премьере фильма «Елки Новые» Рахманова появилась с заметно изменившейся фигурой. Позже выяснилось, что актриса стала мамой — у нее родился сын Лев. С тех пор материнство стало главным приоритетом в ее жизни.
От активных съемок к избирательности: новый этап карьеры Рахмановой.
Актриса Ирина Рахманова на премьере фильма Владимира Котта «Непокорная’Фото: Sobolev Artyom / news.ru / Global Look Press.
Сегодня Ирина Рахманова по-прежнему получает предложения о съемках, но очень избирательно подходит к выбору ролей. «От каких-то предложений отказываюсь, если понимаю, что работа не имеет смысла. А чего-то еще жду», — объясняет в разговоре с «MK.ru» актриса.
По ее словам, рождение ребенка кардинально изменило ее жизнь и приоритеты. «Много времени провожу с сыном. Разбиваются в прах мои амбиции, желания и представления. Все, чему мы не научились за жизнь до материнства, приходится проходить интенсивно», — признается Рахманова.
Несмотря на популярность, актриса до сих пор борется с комплексами. «Я, наверное, всю жизнь буду снимать свою закомплексованность. Я не считаю себя идеальным человеком. Друзья меня раньше даже ругали, что я чересчур себя стесняюсь. Это было и в институте, и когда начала сниматься. Да и сейчас есть. Я это не до конца преодолела», — признается Рахманова.
Тем не менее, актриса научилась принимать себя такой, какая она есть. «Иногда на интервью меня просто могут спросить: “Тяжело ли тебе жить некрасивой?” На что я отвечаю: “Не знаю, не пробовала”. Да, я не красавица, но со мной все хорошо. И слава богу, что мы все разные. Представляете мир, состоящий из идеальных людей? Скучно!».
Фильмография Ирины Рахмановой.
За свою карьеру Ирина Рахманова сыграла десятки ролей, многие из которых запомнились зрителям. Вот лишь некоторые из ее работ:
Брат 2 (2000) — девушка в банеЕхали два шофера (2001) — РаяЗавтра будет завтра (2003) — МашаПетрова Участок (2003) — Оля СавичеваВиола Тараканова. В мире преступных страстей (2004−2006) — Виола Тараканова9 рота (2005) — «Белоснежка’Питер FM (2006) — ЛераЖара (2006) — официанткаТочка (2006) — БертолеткаБеглянки (2007) — Нюра УхановаЛюбовь Авроры (2007) — Аврора ВишневскаяВангелия (2013) — Ванга (в среднем возрасте) Батальонъ (2015) — ФроськаБлокбастер (2017) — НаташаДетектив на миллион (2019−2021) — майор Ульяна СоколоваПассажиры. Последняя любовь на Земле (2022)Соколова подозревает всех (2022) — майор Ульяна СоколоваШифр (2022) — Сима.
Ирина также озвучивала персонажей в мультфильмах. В том числе фею Розетту в серии мультфильмов «Феи» и лунную лягушку в «Иван Царевич и Серый Волк 2».