От Виолы Таракановой до Белоснежки в «9 роте»: актрисе Ирине Рахмановой — 44

Несмотря на популярность, актриса до сих пор борется с комплексами. «Я, наверное, всю жизнь буду снимать свою закомплексованность. Я не считаю себя идеальным человеком. Друзья меня раньше даже ругали, что я чересчур себя стесняюсь. Это было и в институте, и когда начала сниматься. Да и сейчас есть. Я это не до конца преодолела», — признается Рахманова.