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Трамп пошутил, что искал место для «ядерных ракет» на крыше Белого дома

Президент США Дональд Трамп во вторник, 5 августа, прогулялся по крыше Белого дома вместе с архитектором Джеймсом Маккрери. Во время беседы с журналистами он пошутил, что на территории его резиденции размещены ядерные ракеты.

Президент США Дональд Трамп во вторник, 5 августа, прогулялся по крыше Белого дома вместе с архитектором Джеймсом Маккрери. Во время беседы с журналистами он пошутил, что на территории его резиденции размещены ядерные ракеты.

Маккрери занимается проектом нового бального зала в Белом доме, автором которого является сам Трамп. На видеозаписи, которая распространилась в Сети, американский лидер показывает пальцем в сторону и говорит находящимся внизу журналистам: «Ядерные ракеты», — передает РИА Новости.

1 августа Дональд Трамп объявил о своем приказе переместить атомные подлодки в связи с перепалкой с заместителем председателя Совета безопасности России Дмитрием Медведевым в социальной сети. Американский президент уточнил, что суда находятся «в соответствующих регионах». 4 августа он рассказал, что две подлодки прибыли в назначенный регион.

При этом Пентагон не стал сообщать какие-либо детали переброски подлодок в соответствии с приказом Трампа. В американском оборонном ведомстве уточнили, что полагаются на Белый дом и заявление его главы.

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