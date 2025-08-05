Народный транс: основные новинки этно-трендеров

— Для фольклористов-исполнителей очень важен первоисточник, который доступен на звуковом носителе, — добавила деталей солистка группы Тина Кузнецова. — Когда изучаешь ту или иную область, где была записана песня, то понимаешь диалект этой местности. Но эти диалекты уже не услышишь в реальной жизни. Мы недавно приезжали с перформансом в Архангельск и, конечно, поняли, что люди на Севере уже так не говорят. Может быть, только где-то в глухих деревнях. Все это, на мой взгляд, невероятно ценно. Та унификация, которая произошла с фольклором, сейчас отматывается в обратную сторону, и все интересующиеся люди сталкиваются с тем, какое великое разнообразие несет в себе русская народная песня. От севера до юга это полярно разный темперамент, мелодика и менталитет.