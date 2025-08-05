Народный транс: основные новинки этно-трендеров

О неожиданном успехе башкирской группы Ay Yola «Звуковая дорожка» в этом сезоне писала не раз, но этот успех возник не на пустом месте. Они стали частью целого этно-движения, вместе с Нейромонахом Феофаном, Zve-ta Sve-ta-а, Улой и множеством других популярных персонажей, которые неожиданно стали хедлайнерами летних опен-эйров. «ЗД» разбирается в новинках основных этно-трендеров.
Если в нулевых и десятых годах был тренд на глобализацию, когда все более-менее модные группы стремились петь на английском и выглядеть согласно унифицированной западной культуре, то в 20-х в ход идут национальные языки и костюмы бескрайней России, усиливающие и подчеркивающие культурные особенности и различия. Разнообразные этнические напевы обряжаются в универсальные кружева международного языка электронной музыки и вполне себе гармонично сосуществуют на одной поп-сцене. В какой-то степени заграничная мода конца прошлого века на world music с ее акцентированной этнической составляющей совершила вираж и с опозданием лет на 30 мягко приземлилась уже на местной музыкальной почве. Видимо, созрели условия…
Этим летом этно-тренд особенно бросается в глаза на опен-эйрах. Одним из главных заводил толпы считается Нейромонах Феофан с его «древнерусским драм-н-бэйсом». Соединив балалайку, «оканье» в манере пения и плясовые мелодии, Феофан уже 15 лет вполне успешно гнет свою линию. На концерте в честь дня рождения артиста на прошлой неделе в Питере собралась довольно внушительная толпа поклонников. Как обычно, отрывались под драм, устраивали массовые хороводы и дежурное уже развлечение — слэм стенка на стенку. В этом году под сеты Нейромонаха сцена украшается искусственными зарослями цветущих подсолнухов, в представлениях, как и прежде, участвует персонаж в костюме бурого медведя со светящимися диодами в глазах для пущего угара. Медведь входит в тройку постоянных участников коллектива наряду с Феофаном и диджеем Никодимом — имена, конечно, сценические. Долгое время артистам удавалось скрывать свои настоящие личности, но фанаты докопались до реальных имен. Несмотря на это, Феофан стремится сохранять сценический образ и всегда скрывает лицо на выступлениях, завешивая его монашеским капюшоном, из-под которого виднеется старорежимная, еще допетровских времен, борода.
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В то время как Феофан сам пишет тексты и музыку и лишь стилизует их под народный фасон, группа Zve-ta Sve-ta-a использует в своем фольклорном техно настоящие народные песни, собранные специалистами во время краеведческих экспедиций еще в ХХ веке. В результате публика во время их сетов степенно приплясывает в действительно народном стиле. Многие отмечают, что их музыка вводит в транс. Один из основателей группы Юрий Усачев (экс- «Гости из Будущего») рассказал «ЗД», что строение народной музыки на самом деле довольно трансовое, оно основано на постоянном повторении разных деталей истории, которая рассказывается по кругу, а не в привычном нам уже попсовом стиле куплет-припев.
— Для фольклористов-исполнителей очень важен первоисточник, который доступен на звуковом носителе, — добавила деталей солистка группы Тина Кузнецова. — Когда изучаешь ту или иную область, где была записана песня, то понимаешь диалект этой местности. Но эти диалекты уже не услышишь в реальной жизни. Мы недавно приезжали с перформансом в Архангельск и, конечно, поняли, что люди на Севере уже так не говорят. Может быть, только где-то в глухих деревнях. Все это, на мой взгляд, невероятно ценно. Та унификация, которая произошла с фольклором, сейчас отматывается в обратную сторону, и все интересующиеся люди сталкиваются с тем, какое великое разнообразие несет в себе русская народная песня. От севера до юга это полярно разный темперамент, мелодика и менталитет.
— Интересно, как вы пришли к этому? Вы же джазовая пианистка…
— Привели меня туда мое любопытство и поиски чего-то стоящего, настоящего, что увлекало бы нас всерьез и надолго. Потому что очень важно испытывать страсть и интерес к делу.
На днях Zve-ta Sve-ta-a презентовала летний трек «Месяц», электронную атмосферную переработку старинной народной песни из Ульяновской области. Это первый релиз группы с 2023 года. Более десяти лет назад Тина услышала об этой песне от подруги-фольклориста, с тех пор «Месяц» ждал своего часа. В итоге получился довольно лаунжевый вариант инди-фолка, как раз для afterparty под звездным небом.
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Группа Ay Yola продолжает активно двигаться, пожиная плоды своего неожиданного для всех, и для них в первую очередь, международного успеха. В июле у них вышел клип «Ural Vasyaty», продолжающий эстетику предыдущего клипа «Homay»: степи, горы, скачки на лошадях, стрельба из лука, борьба, люди в национальных костюмах и, конечно, красивая солистка крупным планом. Музыканты Ay Yola пишут песни на основе башкирского эпоса «Урал-Батыр», который передавался из уст в уста, пока не был записан в начале ХХ века.
Сюжет эпоса довольно замысловатый, строится вокруг борьбы героя Урал-Батыра за счастье людей со злыми силами. Каждая песня иллюстрирует главу из эпоса. Разглядывая клип «Ural Vasyaty», поклонники гадают в комментариях, какие именно народные легенды были экранизированы. Благодаря внезапной популярности, которая свалилась им на головы, музыканты познакомили со своим творчеством практически всю страну, выступая на фестивалях от Минска до Сибири и Монголии. Этим летом артисты обещали выпустить дебютный альбом из двенадцати треков, но, похоже, концертная деятельность пока притормаживает реализацию этих планов.
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На фоне волны популярности новой этники обострился интерес публики даже к уже классической фольклорной эстраде, которую, казалось, давно отправили на кладбище музыкальной истории, — ансамблю «Золотое Кольцо». На концерты Надежды Кадышевой теперь и молодежь ходит потанцевать — и в целом не пробиться. Профессионалы индустрии считают, что тренд на этнику будет долгоиграющим и мы увидим и услышим еще много новых этно-электронщиков, рокеров и даже подернутых старорежимной эстрадной плесенью надежд кадышевых…