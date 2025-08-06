В 2028 году из Самары намерены запустить электричку в аэропорт

Стоит отметить, что электричка между Самарой и аэропортом функционировала с 2016 по 2018 годы. Впоследствии неоднократно обсуждалась возможность возобновления железнодорожного сообщения между областным центром и воздушной гаванью. Однако реализация проекта столкнулась с трудностями, что привело к задержке.