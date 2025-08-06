В 2028 году из Самары намерены запустить электричку в аэропорт

Запуск электропоезда, соединяющего Самару с аэропортом Курумоч, запланирован на отдаленное будущее — 2028 год. Об этом сообщил замначальника Куйбышевской железной дороги Алексей Ситников 5 августа в ходе стратегической сессии. Сессия была посвящена вопросам развития транспортной инфраструктуры региона до 2036 года.
Стоит отметить, что электричка между Самарой и аэропортом функционировала с 2016 по 2018 годы. Впоследствии неоднократно обсуждалась возможность возобновления железнодорожного сообщения между областным центром и воздушной гаванью. Однако реализация проекта столкнулась с трудностями, что привело к задержке.
Согласно последним данным, новые сроки запуска электропоезда назначены на 2028 год.