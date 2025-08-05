Философия ритма Билли Кобэма

Билли с удовольствием принял мое приглашение, приехал вовремя, без лишнего антуража и пафоса. Вел себя спокойно, сдержанно, внимательно. Чувствовалось, что человек «на работе», а не просто приехал проветриться в диковинный край. Мы сели перед микрофонами, и я не сразу начал с вопросов. Сначала просто поблагодарил, рассказал, как моя любовь к джаз-року началась именно с его альбома, похвалился, что виниловый Spectrum до сих пор украшает мою богатую коллекцию пластинок. Он улыбнулся: «Правда? Это приятно слышать. Ты был очень молод тогда, наверное?» «Мне было девятнадцать, — ответил я. — Я даже представить не мог, что однажды ты приедешь в Москву и будешь у меня в эфире». Билли рассмеялся, не скрывая удовольствия: «Иногда музыка делает круг и возвращается обратно к тем, кто ее когда-то услышал первым. Это круто».