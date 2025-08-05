Потерял семью и миллионы долларов: история британца, искавшего «криптосокровища» на свалке

Более чем за десять лет поисков Джеймс успел развестись со своей женой Хафиной. Хауэллс винит в этом стресс из-за пропажи, наложившийся на другие семейные проблемы. Вместе с женой он потерял и двух детей, которые остались жить с матерью. Джеймс хоть и имеет право проводить с ними время, но почти в 40 лет он, по сути, остался один. А жесткий диск, стоимость которого сейчас составляет от 850 до 900 миллионов долларов, так и остался лежать на свалке под тоннами мусора.