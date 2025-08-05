Потерял семью и миллионы долларов: история британца, искавшего «криптосокровища» на свалке

На свалке в британском городе Ньюпорт прекратились поиски жесткого диска с доступом к 7500 биткоинам, который выкинули по ошибке более 10 лет назад. Как на протяжении десятилетия среди гор мусора искали «сокровище» — в материале «Вечерней Москвы».
Как диск оказался на свалке.
В 2009 году 24-летний IT-специалист Джеймс Хауэллс из города Ньюпорт (Уэльс) увлекся майнингом на тот момент никому не известных биткоинов. За несколько месяцев он сумел добыть 7500 (по другим сведениям — 8 тысяч) биткоинов. Тогда одна единица этой валюты стоила около 100 долларов.
Как-то в один из дней парень случайно залил газировкой свой ноутбук. Жесткий диск, на котором хранится файл-ключ от криптокошелька с 7500 биткоинами, не пострадал, поэтому он вытащил его и положил в ящик с хламом.
Спустя четыре года, в 2013 году, наводя порядок в этом ящике, парень перепутал жесткий диск с другим носителем, на котором ничего не было, и отправил его в мусорный пакет. В тот же день его жена Хафина выбросила этот мешок. Уже на тот момент 7500 биткоинов могли принести семье миллионов долларов.
С тех пор для Джеймса найти этот жесткий диск стало главной целью. Парень вычислил, что устройство находится на центральной свалке Ньюпорта, и обратился к властям с просьбой о проведении раскопок. Однако в администрации ему отказали, ссылаясь на возможные проблемы с экологией из-за раскопок и отсутствие гарантий.
Десятилетние поиски.
Используя данные о маршрутах мусоровозов и архивные записи, Хауэллс даже смог определить примерное место, где может лежать диск. Зона поиска охватывала 200 квадратных метров и 110 тысяч тонн мусора. Однако власти были непреклонны. Джеймс даже предложил муниципалитету 10 процентов от стоимости найденных биткоинов: на тот момент это составляло 55 миллионов фунтов стерлингов. Однако чиновники и на такое действие заявили, что свалка — это не частная собственность и все ценные вещи, оказавшиеся там, принадлежат городу.
В 2021 году Хауэллс обещал 25 процентов от суммы на борьбу с пандемией COVID-19, а в 2022 году разработал детальный план поиска, который привлек инвесторов из Германии и Швейцарии.
Для этого предполагалось использовать роботов-собак Spot от Boston Dynamics, которые должны были круглосуточно патрулировать свалку и сканировать ее территорию. Мусор планировалось вывозить на отдельную площадку, где искусственный интеллект сканировал бы отходы на конвейерной ленте, выискивая объекты, похожие на диск.
Специалисты из NASA, работавшие в компании OneTrack заверили мужчину, что даже после многолетнего пребывания под тоннами мусора, информацию с диска можно извлечь. Чтобы заручиться поддержкой жителей города, он пообещал выплатить каждому из них по 50 фунтов стерлингов, а после завершения раскопок — построить на месте свалки ветряную или солнечную электростанцию. Однако городской совет посчитал проект слишком рискованным.
В 2024 году Джеймс подал в суд на администрацию города, потребовав компенсацию в размере 495 миллионов фунтов — примерно столько составляла стоимость 7500 биткоинов. Юристы мужчины настаивали, что диск был выброшен без его согласия, а значит, Хауэллс не отказывался от собственности добровольно.
В январе 2025 года суд отклонил иск, постановив, что муниципалитет не обязан проводить масштабные раскопки ради частного лица. Мужчина предложил выкупить эту свалку, но не получил ответа.
Остался один.
4 августа 2025 года Хауэллс официально объявил о прекращении поисков. Однако заявил, что намерен вернуть свое состояние другим способом. Хауэлл сообщил о намерении создать собственную криптовалюту, которая будет обеспечена «правом» на потерянные биткоины, так как суд признал, что хоть жесткий диск и является собственностью города, но цифровые активы на нем принадлежат Хауэллсу. Однако инвесторы, ранее поддержавшие поиски Джеймса, новую идею восприняли более скептически, так как посчитали ее спекулятивной.
Более чем за десять лет поисков Джеймс успел развестись со своей женой Хафиной. Хауэллс винит в этом стресс из-за пропажи, наложившийся на другие семейные проблемы. Вместе с женой он потерял и двух детей, которые остались жить с матерью. Джеймс хоть и имеет право проводить с ними время, но почти в 40 лет он, по сути, остался один. А жесткий диск, стоимость которого сейчас составляет от 850 до 900 миллионов долларов, так и остался лежать на свалке под тоннами мусора.
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