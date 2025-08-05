Раскрыто сильное косвенное влияние генов матерей на вес ребенка

Как предполагают ученые, эти участки ДНК влияют на пищевые привычки женщины во время беременности, а также оказывают существенное влияние на то, какой пищей матери кормят детей после завершения грудного вскармливания. Это указывает на то, что роль ожирения матери в развитии аналогичных проблем у их детей сейчас серьезно недооценивается, а также говорит о необходимости разработки точечных мер, нацеленных на борьбу с лишним весом у будущих матерей, подытожили ученые.