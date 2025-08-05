Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с Министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут открыли многофункциональный центр (МФЦ) Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы в районе Очаково-Матвеевское.
«Здесь можно получить все необходимые услуги в режиме одного окна за одно посещение: от постановки на учет машин и прохождения техосмотра до сдачи экзаменов и получения удостоверений на их управление. В результате срок оказания услуг сократится как минимум в два раза. Аналогов такого комплекса в нашей стране пока нет, и он основан на лучших современных технологических решениях», — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.
Площадь нового многофункционального центра ОАТИ составляет 5,5 тысячи квадратных метров. В его составе — флагманский центр Гостехнадзора города Москвы, площадки для техосмотра и регистрации техники, а также для обучения и сдачи экзаменов на право управления самоходной техникой.
«Новый МФЦ ориентирован на качество, цифровизацию и клиентоориентированность, и мы планируем распространить эту практику на другие регионы», — подчеркнула Оксана Лут.
МФЦ оказывает три основные госуслуги: регистрацию техники, технический осмотр и выдачу разрешений на управление тракториста-машиниста.
По словам Александры Плехановой, руководителя службы одного окна МФЦ, регистрация и техосмотр занимают около 40 минут, а сдача экзаменов и получение удостоверения — около полутора часов. Теоретический экзамен проходит на компьютерах, практический — на специальном полигоне.
Кроме того, в центре построен административно-гаражный комплекс для размещения служб и техники ОАТИ. В 2026 году планируется открыть лабораторию для контроля качества дорожных и других работ, а также испытаний материалов, используемых в благоустройстве и ремонте.
Для посетителей создана комфортная инфраструктура: электронная навигация, ресепшен, гардероб, просторные холлы, зоны ожидания и кафе.
Прием и выдача документов организованы в отдельном оборудованном помещении. Для личного транспорта выделены парковочные места, предусмотрена возможность выгрузки техники с тралов прямо на территории центра, что ранее было проблематично.
При техническом осмотре проверяются рулевое управление, тормоза, гидравлика, световая сигнализация, состояние шин с помощью более 25 приборов. При соответствии параметрам выдается свидетельство о прохождении ТО.
Отмечается, что ранее действовавшие площадки техосмотра в Гольянове и Чертанове сохранят свою работу.
В новом МФЦ прием экзаменов и выдача удостоверений займут не более двух часов, с возможностью заранее выбрать удобное время. Практический экзамен можно сдавать на трех видах техники одновременно: снегоболотоходах (квадроциклах), тракторах и авто- или электропогрузчиках. Экзамены проводятся по шести категориям самоходных машин: А1, А2, В, С, D, Е.
Максимальную объективность обеспечивает интеллектуальная система «Умный полигон», фиксирующая движение техники с помощью видеокамер, датчиков и системы позиционирования GNSS RTK.
Подать заявление на госуслуги в новом центре можно через портал mos.ru.
МФЦ работает с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу — с 08:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45). Центр рассчитан на прием более 20 тысяч посетителей в год.