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Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники

Площадь нового многофункционального центра ОАТИ составляет 5,5 тысячи квадратных метров.

Источник: Аргументы и факты

Мэр Москвы Сергей Собянин совместно с Министром сельского хозяйства Российской Федерации Оксаной Лут открыли многофункциональный центр (МФЦ) Объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы в районе Очаково-Матвеевское.

«Здесь можно получить все необходимые услуги в режиме одного окна за одно посещение: от постановки на учет машин и прохождения техосмотра до сдачи экзаменов и получения удостоверений на их управление. В результате срок оказания услуг сократится как минимум в два раза. Аналогов такого комплекса в нашей стране пока нет, и он основан на лучших современных технологических решениях», — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

Площадь нового многофункционального центра ОАТИ составляет 5,5 тысячи квадратных метров. В его составе — флагманский центр Гостехнадзора города Москвы, площадки для техосмотра и регистрации техники, а также для обучения и сдачи экзаменов на право управления самоходной техникой.

«Новый МФЦ ориентирован на качество, цифровизацию и клиентоориентированность, и мы планируем распространить эту практику на другие регионы», — подчеркнула Оксана Лут.

МФЦ оказывает три основные госуслуги: регистрацию техники, технический осмотр и выдачу разрешений на управление тракториста-машиниста.

По словам Александры Плехановой, руководителя службы одного окна МФЦ, регистрация и техосмотр занимают около 40 минут, а сдача экзаменов и получение удостоверения — около полутора часов. Теоретический экзамен проходит на компьютерах, практический — на специальном полигоне.

Кроме того, в центре построен административно-гаражный комплекс для размещения служб и техники ОАТИ. В 2026 году планируется открыть лабораторию для контроля качества дорожных и других работ, а также испытаний материалов, используемых в благоустройстве и ремонте.

Для посетителей создана комфортная инфраструктура: электронная навигация, ресепшен, гардероб, просторные холлы, зоны ожидания и кафе.

Прием и выдача документов организованы в отдельном оборудованном помещении. Для личного транспорта выделены парковочные места, предусмотрена возможность выгрузки техники с тралов прямо на территории центра, что ранее было проблематично.

При техническом осмотре проверяются рулевое управление, тормоза, гидравлика, световая сигнализация, состояние шин с помощью более 25 приборов. При соответствии параметрам выдается свидетельство о прохождении ТО.

Отмечается, что ранее действовавшие площадки техосмотра в Гольянове и Чертанове сохранят свою работу.

В новом МФЦ прием экзаменов и выдача удостоверений займут не более двух часов, с возможностью заранее выбрать удобное время. Практический экзамен можно сдавать на трех видах техники одновременно: снегоболотоходах (квадроциклах), тракторах и авто- или электропогрузчиках. Экзамены проводятся по шести категориям самоходных машин: А1, А2, В, С, D, Е.

Максимальную объективность обеспечивает интеллектуальная система «Умный полигон», фиксирующая движение техники с помощью видеокамер, датчиков и системы позиционирования GNSS RTK.

Подать заявление на госуслуги в новом центре можно через портал mos.ru.

МФЦ работает с понедельника по четверг с 08:00 до 17:00, в пятницу — с 08:00 до 15:45 (перерыв с 12:00 до 12:45). Центр рассчитан на прием более 20 тысяч посетителей в год.

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