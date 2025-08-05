Собянин открыл первый флагманский МФЦ для регистрации самоходной техники

«Здесь можно получить все необходимые услуги в режиме одного окна за одно посещение: от постановки на учет машин и прохождения техосмотра до сдачи экзаменов и получения удостоверений на их управление. В результате срок оказания услуг сократится как минимум в два раза. Аналогов такого комплекса в нашей стране пока нет, и он основан на лучших современных технологических решениях», — написал Сергей Собянин в своем Telegram-канале.