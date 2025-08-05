Народные приметы на 6 августа 2025 года: что нельзя делать в день Бориса и Глеба

6 августа в народной традиции отмечается как день Бориса и Глеба, первых русских святых-мучеников и покровителей урожая. Этот праздник называли ещё Летник — знак, что лето вступает в завершающую фазу, а сено и хлеб уже поспели. На Руси в этот день старались не работать в поле и не жать хлеб — шли грозы и ливни, опасные для урожая и людей. Именно поэтому в народе говорили: «На Глеба за хлеб не берись», предупреждая о риске и значении спокойного созревания.