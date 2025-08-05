Народные приметы на 6 августа 2025 года: что нельзя делать в день Бориса и Глеба

Какой сегодня день по народному календарю.
6 августа в народной традиции отмечается как день Бориса и Глеба, первых русских святых-мучеников и покровителей урожая. Этот праздник называли ещё Летник — знак, что лето вступает в завершающую фазу, а сено и хлеб уже поспели. На Руси в этот день старались не работать в поле и не жать хлеб — шли грозы и ливни, опасные для урожая и людей. Именно поэтому в народе говорили: «На Глеба за хлеб не берись», предупреждая о риске и значении спокойного созревания.
Чем он примечателен?
День Бориса и Глеба сочетает уважение к духовному подвигу и внимательное отношение к урожайности и погоде. Считалось, что:
тяжелый труд в поле в опасный день может вызвать молнию и пожар;ягоды черёмухи и смородины созревают, и их собирают вместо жатвы;пребывание в доме и спокойствие — залог удачи и благополучия;визиты к родным и гостевой обмен лепёшками и пирогами — способ сохранить дружбу и удачу.
В этот день не столько трудились, сколько уважали границы природы и её знаки.
Что делали на Руси в этот день?
Традиции 6 августа на Руси складывались вокруг почитания природы и селения:
ягодники черёмухи и смородины посещались семьями — ягоды собирали для настоев и варений;выходили в гости — хозяйки угощали пирогами с ягодами, подчеркивая мир и достаток;избегали жатвы и уборки зерна, чтобы не спровоцировать грозу или беду;женщины предупреждали друг другу не распускать волосы — это верили, привлекало злые силы;дома старались не проводить ремонты или строительство — древесина, срубленная в этот день, не несла пользы.
Суть дня — жить в тишине, уважении и благодарности.
Что рекомендуется делать в этот день?
В день Бориса и Глеба рекомендуется:
собирать черёмуху и смородину — ягоды обладают силой для хранения и здоровья;принимать гостей — украшать дома яблочными пирогами, не суетиться;оставить основные полевые и сельскохозяйственные работы — дождаться завершения грозного сезона;почитать память братьев-мучеников — помянуть их в молитве или мысленно;провести вечер в уюте, без ссор и суеты — сохранить внутренний мир и покой.
Этот день — знак уважения к зерну, ягодам и небесным границам.
Чего не стоит делать в этот день?
Согласно старинным запретам:
не стоит жать хлеб, убирать сено или работать полдня в поле — гроза может испортить работу;нельзя начинать новый ремонт или строить дом — дерево, срубленное сегодня, приносит конфликты;не рекомендуется давать или брать чужие советы, особенно в важных делах — непредвиденные все последствия;женщинам не следовало идти с распущенными волосами — это считалось неблагоразумным;не следует ругаться и спорить — день про мир и уважение;нежелательно начинать важные сделки, поездки, браки — высок риск неудачи.
Эти рекомендации — не страх, а бережное отношение к традиции и мудрости предков.
Приметы погоды на 6 августа.
Народные признаки погоды в этот день были просты и практичны:
если дождь идёт до вечера — ожидается снежная зима;жара и жужжание мух с утра — к ясному и тёплому дню;если мухи не слышны — скоро дожди;хлопья осинового пуха — пора за грибами;густая роса до полудня — предвестник грозы;чайки часто купаются в воде — к мокрому дню;птицы в лесу замолкают — скоро гроза или похолодание.
Эти знаки помогали крестьянам и садоводам лучше планировать работу и понимать природу.
—-
Подписывайтесь на телеграм-канал «МК в Самаре». Там оперативно публикуются самые интересные новости Самары и губернии. Также мы создали свой канал в Дзене для тех, кому удобнее читать обо всем именно там.