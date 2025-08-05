DM: 51 человек заразился бактериями из-за влажных салфеток в Великобритании

В Великобритании стали отзывать влажные очищающие салфетки трех известных марок из-за заражения 51 человека опасными бактериями Burkholderia stabilis. Об этом во вторник, 5 августа, сообщила газета Daily Mail со ссылкой на агентство по безопасности здравоохранения страны (UKHSA).
— Этот тип бактерий, как правило, не поражает население в целом, но может заражать людей с ослабленной иммунной системой и муковисцидозом. Он также с большей вероятностью заражает людей, которые используют салфетки при подготовке внутривенных капельниц в домашних условиях, — говорится в материале.
В материале уточнили, что речь идет о салфетках ValueAid Alcohol Free Cleansing Wipes, Microsafe Moist Wipe Alcohol Free и Steroplast Sterowipe Alcohol Free Cleansing Wipes. На упаковках товаров говорится об их «стерильности», передает газета.
8 июля среди жителей пяти населенных пунктов Магарамкентского района Дагестана зафиксировали массовые случаи отравления. Позднее стало известно, что кишечная инфекция распространялась через воду.