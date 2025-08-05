DM: 51 человек заразился бактериями из-за влажных салфеток в Великобритании

— Этот тип бактерий, как правило, не поражает население в целом, но может заражать людей с ослабленной иммунной системой и муковисцидозом. Он также с большей вероятностью заражает людей, которые используют салфетки при подготовке внутривенных капельниц в домашних условиях, — говорится в материале.