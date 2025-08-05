На Украине судья положил взятку в долларах в прозрачный пакет с яблоками

В Днепропетровской области судью городского районного суда задержали в связи с получением взятки. Деньги он спрятал в прозрачный пакет, в котором лежали яблоки.
О подозрении судье сообщило НАБУ. По заявлению следствия, за деньги он вынес оправдательный приговор в уголовном деле, пишет украинское издание «Страна.ua».
«Среди опубликованных фото есть пакет с яблоками, в котором лежат доллары. Паблики предполагают, что это и есть та самая взятка, сумму которой НАБУ пока не называет», — сказано в сообщении.
Ранее глава движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что НАБУ и САП готовят материалы для «народного трибунала» над Владимиром Зеленским.