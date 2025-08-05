Влажные салфетки стали причиной инфекции: более 50 человек заразились опасными бактериями

В Великобритании 51 человек заразился опасными бактериями после использования влажных салфеток трех известных марок, которые помечали свою продукцию как стерильную. Об этом сообщает издание Daily Mail.
По данным источника, более 50 человек заразились бактериями Burkholderia stabilis, опасными для людей с ослабленной иммунной системой. Такой тип микроорганизмов также способен проникать в организм, если использовать влажные салфетки при подготовке внутривенных капельниц в домашних нестерильных условиях.
Основными симптомами является озноб и лихорадка, а также покраснение и заметный отек вокруг раны, обработанной такими салфетками.
Ранее KP.RU сообщал, что в Китае более семи тысяч человек заразились вирусом чикунгунья, передающимся через укусы комаров.