Влажные салфетки стали причиной инфекции: более 50 человек заразились опасными бактериями

По данным источника, более 50 человек заразились бактериями Burkholderia stabilis, опасными для людей с ослабленной иммунной системой. Такой тип микроорганизмов также способен проникать в организм, если использовать влажные салфетки при подготовке внутривенных капельниц в домашних нестерильных условиях.