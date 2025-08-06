Из Самары в Уфу хотят запустить скоростную «Ласточку»

В скором времени между Самарой и Уфой начнет курсировать скоростной поезд «Ласточка». Об этом заявил глава Башкортостана Радий Хабиров в своем Telegram-канале. Он также упомянул о запуске «Ласточек» по направлению Уфа-Челябинск произошло с 1 июля.
«В следующем году мы планируем запустить аналогичные электропоезда в Самару и Магнитогорск», — сообщил руководитель республики.
Ранее стало известно о планах по запуску скоростных поездов из Самары в Пензу и Саранск. Кроме того, до Уфы, Саратова и Оренбурга предполагается отправлять электропоезда «Финист». Помимо этого, рассматривается возможность продления маршрута поезда Казань-Ульяновск до Сызрани.