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Из Самары в Уфу хотят запустить скоростную «Ласточку»

Произойдет это в 2026 году.

Источник: Самарская пригородная пассажирская компания ВКонтакте

В скором времени между Самарой и Уфой начнет курсировать скоростной поезд «Ласточка». Об этом заявил глава Башкортостана Радий Хабиров в своем Telegram-канале. Он также упомянул о запуске «Ласточек» по направлению Уфа-Челябинск произошло с 1 июля.

«В следующем году мы планируем запустить аналогичные электропоезда в Самару и Магнитогорск», — сообщил руководитель республики.

Ранее стало известно о планах по запуску скоростных поездов из Самары в Пензу и Саранск. Кроме того, до Уфы, Саратова и Оренбурга предполагается отправлять электропоезда «Финист». Помимо этого, рассматривается возможность продления маршрута поезда Казань-Ульяновск до Сызрани.