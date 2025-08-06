Из Самары в Уфу хотят запустить скоростную «Ласточку»

В скором времени между Самарой и Уфой начнет курсировать скоростной поезд «Ласточка». Об этом заявил глава Башкортостана Радий Хабиров в своем Telegram-канале. Он также упомянул о запуске «Ласточек» по направлению Уфа-Челябинск произошло с 1 июля.