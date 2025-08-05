Экс-судья ФИФА потерял сознание и умер во время тестов на выносливость

Футбольный судья из Вьетнама и бывший арбитр ФИФА Чан Динь Тхинь умер на 44-м году жизни. Об этом во вторник, 5 августа, сообщили в Федерации футбола Вьетнама.
Арбитр потерял сознание в ходе ежегодных предсезонных тестирований на выносливость. Мужчине нужно было пробежать десять кругов общей длиной 10 километров. На седьмом кругу ему стало плохо.
Арбитру провели сердечно-легочную реанимацию. После этого его госпитализировали. Врачи пытались спасти судью, но безуспешно. Причину смерти также пока установить не удалось.
Чан Динь Тхинь был арбитром ФИФА в 2019 году. В 2025 году он получил награду «Серебряный свисток» за работу в чемпионате Вьетнама, передает Tuoi Tre.
В начале июля произошла авария, в которой погиб известный футболист клуба «Ливерпуль» Диогу Жота. Вместе со спортсменом погиб его младший брат — 26-летний Андре Силва, который выступал за португальский клуб «Пенафиел». Позднее в Сети появились кадры с места аварии: на видеозаписи спорткар лежит на обочине дороги в почти полностью сгоревшем состоянии. В связи с произошедшим ведущие футбольные клубы выразили соболезнования близким спортсмена.