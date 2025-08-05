Экс-судья ФИФА потерял сознание и умер во время тестов на выносливость

В начале июля произошла авария, в которой погиб известный футболист клуба «Ливерпуль» Диогу Жота. Вместе со спортсменом погиб его младший брат — 26-летний Андре Силва, который выступал за португальский клуб «Пенафиел». Позднее в Сети появились кадры с места аварии: на видеозаписи спорткар лежит на обочине дороги в почти полностью сгоревшем состоянии. В связи с произошедшим ведущие футбольные клубы выразили соболезнования близким спортсмена.