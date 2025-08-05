Ростовской области выделили 500 миллионов на повышение надежности электроснабжения

Ростовская область получит 500 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках программы «Повышение надежности электроснабжения». Об этом говорится на сайте регионального правительства.
По словам заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина, выделенные средства направят на закупку техники, резервных источников электроснабжения и другие цели. В этом году планируется приобрести 321 единицу автотранспорта и спецтехники, а также 15 РИСЭ.
Программа рассчитана на пять лет и предусматривает модернизацию электроподстанций, обновление сотен километров ЛЭП и техники. Общий объем финансирования составит 20 млрд рублей.
Подпишись на нас в Telegram!
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ.
Трехуровневые энерготарифы планируют ввести в Ростовской области.