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Ростовской области выделили 500 миллионов на повышение надежности электроснабжения

За пять лет в Ростовской области модернизируют электроподстанции.

Источник: Комсомольская правда

Ростовская область получит 500 миллионов рублей из федерального бюджета в рамках программы «Повышение надежности электроснабжения». Об этом говорится на сайте регионального правительства.

По словам заместителя губернатора Ростовской области Игоря Сорокина, выделенные средства направят на закупку техники, резервных источников электроснабжения и другие цели. В этом году планируется приобрести 321 единицу автотранспорта и спецтехники, а также 15 РИСЭ.

Программа рассчитана на пять лет и предусматривает модернизацию электроподстанций, обновление сотен километров ЛЭП и техники. Общий объем финансирования составит 20 млрд рублей.

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