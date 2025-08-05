Американские спасатели забили тревогу из-за певшего песни Nickelback туриста

Поисково-спасательная команда проводила неподалеку тренировку и после получения звонка незамедлительно выдвинулась на помощь туристу. Они задействовали несколько беспилотников и привлекали двух канадских королевских конных полицейских. Однако, когда спасатели приблизились к лагерю отдыхающего, им удалось распознать в его криках строки из песни канадских музыкантов.