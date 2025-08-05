Американские спасатели забили тревогу из-за певшего песни Nickelback туриста

Группа спасателей пришла на помощь туристу, который в одиночку разбил лагерь в скоплении природных валунов Боулдерфилдс в США и начал петь песни канадской рок-группы Nickelback. Двое других путешественников приняли эти звуки за крики, после чего решили обратиться в профильные службы.
Поисково-спасательная команда проводила неподалеку тренировку и после получения звонка незамедлительно выдвинулась на помощь туристу. Они задействовали несколько беспилотников и привлекали двух канадских королевских конных полицейских. Однако, когда спасатели приблизились к лагерю отдыхающего, им удалось распознать в его криках строки из песни канадских музыкантов.
— Оказывается, отдыхающий «пел от всего сердца деревьям, пребывая в блаженном неведении о том, что акустика Боулдерфилдс превратила его концерт в палатке в случайный сигнал бедствия», — передает газета New York Post.
Летом прошлого года женщину, пропавшую в море на сочинском побережье, обнаружили спавшей на волнах. Как выяснилось позже, она, находясь в нетрезвом состоянии, уснула лежа на спине в море.